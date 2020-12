Deu anys de funcionament de la infraestructura d'Alta Velocitat entre Espanya i França

L'enllaç internacional es va posar en marxa el 19 de desembre de 2010, dos dies més tard, els serveis de mercaderies van començar a circular pel túnel de Le Pertús. Durant aquests anys han circulat gairebé 30.000 trens de Renfe-SNCF en Cooperació pel túnel transportant a 6,1 milions de viatgers entre els dos països.

En aquests anys, les principals destinacions a França han estat París, Montpeller i Perpinyà, amb gairebé el 70% de la demanda. A Espanya, la destinació principal ha estat Barcelona, amb un 68% de la demanda internacional, seguit de la Costa Brava -Figueres i Girona- amb un 27%.

El servei es va iniciar amb dos trens diaris i actualment, abans de la pandèmia de covid 19, circulaven quatre serveis diaris per sentit durant les temporades d'hivern i tardor (dos a París, i dos amb destinació Marsella i Lió); cinc a la primavera on s'incorporava un nou servei a Toulouse i sis al juliol i agost on es posava en circulació una nova freqüència a Paris). El perfil de client d'aquests serveis correspon majoritàriament a residents a França i Espanya, seguit de viatgers residents en tercers països. Gran part d'aquests serveis s'utilitzen per motiu de turisme.

Serveis de mercaderies per ample internacional



El 21 de desembre de 2010 s'iniciava el trànsit de mercaderies per ample internacional. En aquests 10 anys, més de 10.000 trens de Renfe han circulat a través del túnel de Le Pertús. Aquests serveis han estat principalment de contenidors i plataformes d'automòbils amb un total de 9 milions de tones transportades.

Actualment, Renfe posa en servei 30 trens setmanals a través de la línia d'Alta Velocitat que connecta Espanya i França.