"Les pèrdues per la falta de turisme estranger han arribat en alguns sectors fins al 50%"

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Eduard Ramon, té 54 anys i en fa més de 30 que es dedica al món de la joieria i rellotgeria. És el propietari de la joieria S'inergy i des del passat mes de juliol ocupa el càrrec de president de l'Associació de Comerciants de Llançà.

- Accedir a la presidència d'una associació de comerciants enmig d'una crisi sanitària com l'actual no deu ser fàcil. Què el va motivar a fer-ho?

- Certament aquest és un moment molt difícil per a tots, però estem molt il·lusionats i amb moltes ganes de treballar per als establiments de Llançà. Aquest és un projecte que neix de la necessitat de renovació i en què l'únic que faig és posar-me al capdavant d'un grup d'empresaris amb moltes ganes d'involucrar-se en la millora del seu municipi. La junta està formada per quatre membres (president, vicepresident, secretària i tresorer) més 20 vocals integrats en les diferents vocalies: Activitats, Allotjaments, Comerç, Concessionaris, Restauració i oci nocturn, Serveis i Salut.

- Quins objectius s'ha marcat al capdavant de l'associació?

- Ens hem marcat diversos objectius a aconseguir: Fer que els empresaris de Llançà se sentin representats per l'associació tot potenciant el paper de les vocalies sectorials. Coordinar-nos com fins ara amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'ajuntament per fer campanyes interessants per promocionar el comerç local tot l'any. Fidelitzar el client de proximitat posicionant Llançà com un municipi amable on poder venir a comprar productes de qualitat en un entorn únic. I potenciar la relació dels establiments comercials de Llançà i l'associació amb el Parc Natural del Cap de Creus.

- Com ha afectat la Covid-19 als comerços de Llançà?

- Ha afectat molt directament a tots els tipus d'establiments. Tots hem hagut de formar-nos en els diferents protocols, limitar els aforaments i invertir en mesures d'higiene i seguretat. Des de l'Associació de Comerciants de Llançà, hem posat en marxa la campanya Llançà Sa, amb uns cartells distribuïts entre tots els establiments associats que incideix en els 3 puntals bàsics per lluitar contra la Covid-19: Mascareta, gel hidroalcohòlic i distància.

- Molts d'aquests comerços viuen del turisme. Es poden quantificar les pèrdues que han patit aquest estiu?

- El nostre municipi està situat al Parc Natural de Cap de Creus, que és una zona d'una gran bellesa paisatgística i natural, on habitualment rebem visitants tant nacionals, com de França, Bèlgica, Alemanya i altres països de la Comunitat Europea. Aquest any, a causa de les circumstàncies, no han arribat perquè no s'han mogut dels seus països d'origen. Aquesta situació ha afectat tots els sectors: comerç, restauració, allotjaments, oci, etc. Cal tenir en compte que estem en una economia circular, de manera que al final afecta tots els nivells. Encara que s'ha notat una major afluència de visitants nacionals que han descobert o, en alguns casos, redescobert la nostra zona, i això ens ha ajudat, no ha aconseguit totalment pal·liar les pèrdues econòmiques per la manca de visitants estrangers, que normalment acostuma a ser un públic amb un poder adquisitiu més elevat. Les pèrdues, depenent del sector, han arribat a ser de fins a un 50%.

- Quines mesures poden aplicar des de l'associació per ajudar-los?

- Des de l'Associació l'ajuda que podem oferir és informació sobre les ajudes i subvencions de les diferents administracions; fer accions comercials més transversals per augmentar les vendes i poder comunicar millorels missatges comuns que volem transmetre; accedir als cursos i jornades formatives en línia i gratuïtes que s'impulsen des de l'associació, i promocionar els establiments associats al Facebook i la pàgina web de l'associació www.associaciocomerciantsllanca.cat

- Vostè és el propietari de la joieria S'inergy. En el seu cas particular, com ha viscut tot lo relacionat amb la Covid-19?

- Aquesta és una situació nova per a tots, cap de nosaltres va pensar mai que ens veuríem obligats a tancar-ho tot i quedar-nos a casa. En el nostre cas en concret, durant el confinament vam aprofitar per formar-nos i poder implementar en els nostres establiments totes les mesures i protocols de la Covid-19 per assegurar una reobertura segura per a nosaltres i els nostres clients. Mesures que van des de la redistribució de l'espai per garantir la distància de seguretat i posar gels hidroalcohòlics en diferents punts, fins a la col·locació de màquines desinfectants per UV + ozó per garantir la desinfecció de totes les peces.

- La botiga online, és un bon recurs en situacions com l'actual?

- Sempre ho és. Potser no t'ajuda a fer la venda en aquest moment, però sí que ajuda a donar-te a conèixer, a tu i el teu producte, que sàpiguen que hi ets. Cal dedicació per tractar-la com si tinguessis una altra botiga a la qual has de cuidar com fas cada dia a la botiga física. En aquest sentit, calen recursos per ajudar al petit comerç no només a tenir una pàgina web sinó a poder mantenir-la i posicionar-la bé.

- Està d'acord amb les decisions que s'han pres des del Govern central i des de la Generalitat per combatre la pandèmia?

- Tots estem d'acord que estem en una pandèmia i que el primer a prioritzar és la salut. Però és molt difícil d'entendre els tancaments d'alguns sectors com la restauració, la cultura o l'estètica, sense que hi hagi ajudes econòmiques per evitar el tancament definitiu d'aquests negocis.

- Què creu que s'hauria pogut fer i no s'ha aplicat encara?

- Per poder mantenir cert nivell d'activitat econòmica, creiem que seria millor apostar per la limitació d'aforaments i fer un seguiment exhaustiu de tots els casos de Covid detectats, posant més accessible la realització dels tests d'antígens perquè es puguin realitzar les proves de forma més ràpida.

- La campanya de dinamització comercial L'Empordà als aparadors pot representar una ajuda als establiments i empresaris de la comarca?

- Sense cap dubte aquesta campanya serà de gran ajuda tant per donar a conèixer als productors com als establiments adherits. Crec que és una campanya que pot ajudar a apropar diferents tipus de clients als establiments.

- Com valora aquesta campanya?

- Nosaltres la valorem de forma molt positiva i ja estem pensant en les properes campanyes a realitzar en les que estem segurs que hi haurà molts més establiments adherits.