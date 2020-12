GM FOOD inverteix 1,3 milions d'euros en la renovació del Gros Mercat de Girona

GM FOOD, companyia referent en el sector de la distribució alimentària, ha finalitzat la renovació integral del Gros Mercat de Girona, centrada en la potenciació de la zona de frescos, el celler i els productes de proximitat, amb la premissa d'oferir una millor experiència de compra, fent-la més fàcil, còmoda i personalitzada. Aquesta reforma, que ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros, s'afegeix a les realitzades a l'establiment de Figueres, acabada el passat mes d'octubre, i les que s'estan duent a terme als centres de Palamós i pròximament al d'Olot, tots a les comarques de Girona.

La renovació del Gros Mercat de Girona comporta un nou concepte de mercat de frescos, que inclou fruiteria, carnisseria, peixateria i refrigerats, amb una major presència de productes de proveïdors locals. També s'ha augmentat la varietat tant de formats com de l'assortiment de productes, promovent els productes ecològics i creant un nou concepte de celler per a incloure més referències de vins amb DO de la zona. L'objectiu també és establir una nova relació amb el client, amb un contacte més directe, proper i personalitzat amb els especialistes del Gros Mercat.

A més d'aquestes transformacions, el centre de cash&carry compta amb adaptacions de sostenibilitat com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la substitució de les instal·lacions frigorífiques per altres amb tecnologies que utilitzen refrigerants sense afectació sobre el medi ambient, i la renovació dels equips existents per altres més eficients. El centre, com la resta dels 70 autoserveis a l'engròs de GM FOOD, disposa d'energia elèctrica renovable amb certificat d'origen.

Gros Mercat Girona, ubicat al polígon Mas Xirgu II, té una superfície total de 4.055 m2, dels quals 3.123,30 corresponen a la sala de vendes i 903,37a la secció de frescos. L'establiment ofereix un ampli assortiment per als seus clients format per 8.397 referències de les quals 1.191 són de marca pròpia. Gros Mercat Girona dóna feina a 29 treballadors, i compta amb una benzinera GMOil i 117 places d'aparcament.



GM FOOD a Girona

La companyia dóna feina a més de 600 persones a les comarques de Girona, on té 6 Gros Mercat (Figueres, Girona, Olot, Palamós, Blanes i Lloret), i una plataforma logística a Vilamalla que subministra a tots els establiments propis, franquiciats i independents de la seva àrea d'influència. GM FOOD també disposa de 2 gasolineres GMOil, als establiments de Blanes i Girona.



General Markets Food Iberica

GM Food Iberica, amb una facturació de 1.161 milions d'euros i una plantilla de 2.500 empleats, és una empresa internacional propietat del conglomerat xinès Bright Food. La companyia té 6 seus a Espanya i és referent en el mercat d'horeca amb la seva ensenya de cash&carry Gros Mercat, amb 70 centres, i la divisió de Food Service. L'empresa compta amb més de 800 supermercats franquiciats SUMA, Proxim i Spar (aquesta última en les comarques de Barcelona i Girona).