Pomona Iberia manté el seu pla d'expansió a l'Estat

Pomona Iberia manté el seu pla d'expansió per l'Estat malgrat l'impacte que està tenint la pandèmia en el seu volum de negoci anual. El grup francès, líder en distribució del canal horeca, segueix apostant pel seu creixement a la península des de la seva seu a Vilafant. Bona mostra d'això, és la continuïtat de la reconstrucció de les seves instal·lacions centrals a Friolisa, on ocupa 21.000 metres quadrats distribuïts en dos magatzems de 10.500 cadascun.

La segona fase d'aquests treballs s'està acabant en aquestes darreres setmanes de l'any, tot i que l'exterior ja és ben visible la nova imatge corporativa sorgida de la integració de les dues filials del grup francès, Friolisa i Cadaico, el 25 de juny de 2019. Pomona, una empresa nascuda el 1912 a França, va facturar l'any passat més de 4.000 milions d'euros i manté una plantilla d'onze mil treballadors, distribuïts en els tres països on té presència: França, Espanya i Suïssa.

Joaquim Roca, director general de Pomona Iberia, explica que els terminis de la segona fase s'han vist alterats per l'actual situació sobretot durant les setmanes de confinament. Així, els treballs que s'havien d'acabar durant l'estiu finalitzaran abans de tancar l'any. «Hem acabat de construir les noves càmeres que ens permeten passar d'una capacitat frigorífica de 23.000 metres cúbics, a 50.000, més del doble. També s'han habilitat els molls de temperatura, una instal·lació nova; s'han ampliat els molls d'entrada i sortida i hem posat a punt una nova zona de picking –on es preparen les comandes– que ens permet millorar considerablement la nostra eficiència en el treball diari i l'atenció al client», afirma.

Aquesta segona fase ha permès estrenar una zona per als empleats i permetrà reunificar tot l'estoc en un únic espai en la tercera fase que s'iniciarà a primers del 2021. Simultàniament a la millora de les instal·lacions a la comarca, Pomona Iberia també ha comprat els locals de la filial Cadaico a Mercabarna i treballa per a la seva modernització.



Impacte de la Covid-19

El sector horeca, que engloba hotels, restaurants i cafeteries, està sent un dels més afectats per aquesta pandèmia global. Pomona Iberia centra bona part del seu negoci en aquest sector i, per tant, ha vist com el tancament d'aquests establiments i les reduccions d'aforaments menjadors i terrasses impactaven negativen a les seves vendes anuals. Malgrat això, l'empresa, que va tancar l'exercici anterior amb uns ingressos de 66 milions i com a líder pel que fa a la distribució en el canal foodservice a Catalunya, manté el seu pla d'expansió per la península i en els últims mesos ha fixat el seu objectiu en l'adquisició de firmes afins arreu de l'Estat.

Segons Roca, el president del Grup Pomona, Eric Dumont, està totalment compromès amb l'expansió i amb la seva filial: «Des del primer moment, ens ha donat el seu suport i ens anima a seguir amb la planificació prevista, sempre atenent a l'evolució sanitària». Precisament, una de les fortaleses de la firma és la seva gestió descentralitzada i un alt coneixement dels mercats locals.