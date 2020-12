L'emblemàtic Hotel Duran de Figueres lluirà la quarta estrella a partir d'ara

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme, ha concedit a l'Hotel Duran de Figueres la categoria de quatre estrelles. L'empresa familiar, dirigida pels germans Ramon i Lluisa Duran Juanola, ha rebut la notícia "amb molta alegria, satisfacció i amb el compromís de seguir evolucionant per a fer-ho cada vegada millor".

L'Hotel Duran va sol·licitar els tràmits de canvi de categoria el passat mes de març. "Ho vam fer convençuts que, després de diverses reformes per a modernitzar les instal·lacions, havia arribat l'hora de buscar nous objectius. Vam tenir la mala sort d'iniciar el procés quan va començar el primer confinament per la pandèmia i la concessió s'ha retardat una mica per aquest motiu. Vam passar exàmens molts rigorosos que han certificat que el nostre establiment mereix aquesta quarta estrella", explica Ramon Duran.

Els orígens de l'actual establiment cal buscar-los cap a 1910, quan Joan Duran i Teresa Camps es van fer càrrec de la Fonda de Ca la Teta. Des d'aleshores, l'empresa va anar evolucionant fins a convertir-se en un referent gastronòmic i turístic. El seu restaurant gaudeix d'una reconeguda fama culinària. "Aquesta és una de les gràcies del nostre Hotel, la complementarietat que sempre hem buscat entre el bon allotjament i el bon menjar", afegeix el nét dels fundadors. L'Hotel Duran, situat al cèntric carrer Lasauca de Figueres, té darrere seu una extensa història com a espai d'acollida de visitants d'arreu del món. El seu client més famós ha estat Salvador Dalí, amic dels germans Joan i Lluís Duran, representants de la segona generació.

Aquesta quarta estrella també ha estat molt ben rebuda pel sector. Miquel Gotanegra, president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, té clar que "la quarta estrella de l'Hotel Duran és el premi a una família treballadora que s'ho mereix. És un gran pas per a ells, els dos germans Duran i la seva mare Joaquima, però també és una gran notícia per a Figueres i tot l'Empordà, ja que aporta una nota molt important de positivisme en un moment molt delicat per a tots nosaltres. L'hostaleria empordanesa té un caire molt familiar, hi ha molts hotels i restaurants que tenen continuïtat d'una generació a l'altre, i el de la família Duran és un exemple per a tots".