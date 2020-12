«Els meus clients van respondre molt bé; i això m'emociona, perquè vol dir que confien en mi»

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Carla Güibas és diplomada en Fisioteràpia des del 2008, i el juny del 2012 va decidir obrir el seu Centre de Fisioteràpia al nucli antic de Castelló d'Empúries. El desembre del 2018 va accedir a la presidència de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, càrrec que ocuparà fins el pròxim desembre, quan es tornin a celebrar eleccions.

- Com està afectant la pandèmia de la Covid-19 als comerciants i empresaris de Castelló i Empuriabrava?

- Actualment el sector està molt tocat. Hi ha molt desànim per la falta d'organització de l'administració i la improvisació en la presa de decisions. El problema és que qui sempre rep som els petits i mitjans empresaris, i alhora tots els treballadors.

- El primer confinament va deixar tocats molts establiments. Quina ha estat la repercussió fins ara al municipi o entre els seus associats?

- Ens va agafar de cop. Excepte els essencials, tots havíem de tancar en 24 hores. Els essencials, molts amb molta por, van ser molt valents, van saber estar al costat del poble, i el petit comerç es va reforçar. El segon confinament ha estat injust. La majoria de negocis ho estaven fent molt bé, però se'ls ha castigat a no poder obrir i ha acabat d'enfonsar el sector.

Octubre i novembre es preveia positiu, hi havia molt moviment als negocis, però de cop i volta ens ho tanquen quasi tot, amb molta improvisació, sense ajudes al darrere i uns lloguers molt alts. Estem lluitant per donar suport als negocis associats, fem pinya perquè no hagi de tancar ningú. Des de l'associació conscienciem els veïns del municipi que Castelló d'Empúries i Empuriabrava té molts negocis que obren tot l'any, perquè donin suport a la compra de proximitat i sàpiguen quins negocis tenim.

- Des de l'entitat que vostè presideix, com poden ajudar als associats en un moment tan delicat?

Som els portaveus de tots ells, els donem suport i compartim els seus productes i serveis a les xarxes socials (Facebook i Instagram) i a través de la nostra pàgina web www.castellocomerc.com. Aquest any vam crear un vídeo amb les professions i negocis com a protagonistes, i hem elaborat pamflets de les campanyes puntuals amb tots els associats que hi participen. També tenim un projecte sobre com dinamitzar els locals buits del centre històric, entre els quals la nostra seu social. Som una família i no podem deixar ningú de costat.

- Vostè té un centre de fisioteràpia, com ha viscut tota aquesta situació?

- Al principi amb molta incertesa, no sabia si quan pogués tornar a apujar la persiana tindria clients, si la gent tindria por d'estar en un espai tan íntim com la consulta d'un centre de fisioteràpia privat. Però, per sort, els meus clients van respondre molt bé. Això m'emociona, perquè vol dir que confien molt en mi, i ara funciono amb total normalitat. Els hi estic molt agraïda, gràcies a ells puc tirar endavant! Ara, soc conscient que si el teixit comercial i empresarial del municipi es deteriora, ens afectarà a tots. Per això hem de mantenir els comerços i les empreses vives.

- Està d'acord amb les mesures que s'han aplicat des del Govern central i des de la Generalitat?

- No, gens. Han estat unes decisions poc encertades, poc assessorades i preses amb immaduresa, sense tenir els recursos preparats per donar suport a les parts afectades.

- Si vostè tingués capacitat de decisió en aquesta matèria, què hauria fet diferent?

- Primer de tot, posar personal que comprovi que les normatives es compleixen. Avisar qui no ho faci i, al segon avís, tancament de 15 dies de l'establiment. S'han castigat molts negocis que han fet grans inversions i que complien totes les mesures, i això no és just. Per què hem de rebre tots? Un altre punt és que abans de prendre decisions de restriccions de tancament, cal que hi hagi ajudes per poder fer front al lloguer o hipoteca del negoci, no cobrar als autònoms i que aquests rebin una paga. Recomanaria als que prenen aquest tipus de decisions que vinguin uns mesos a apujar la persiana d'un negoci, així comprovarien realment les dificultats de poder tirar endavant cada dia.

- En el context de crisi actual, com valora la campanya de dinamització comercial L'Empordà als aparadors?

- L'Empordà és una zona amb molt de potencial, i reforçarem la marca. Valoro molt positivament aquesta campanya. La proximitat, la qualitat i la professionalitat dels nostres negocis i productors segur que creen molts vincles.

- Com creu que pot ajudar aquesta campanya als establiments de comerços i serveis i a les empreses productores de la comarca?

- És una novetat, quelcom diferent, i això agrada molt. Si afegeixes que hi haurà un producte exposat en un establiment de confiança de productors de l'Empordà, doncs hi donarà molt de joc. També es poden crear dinàmiques amb els negocis i els productors, en unes setmanes ho veurem! Descobrirem productors i negocis de tot l'Empordà que segur que no coneixíem. Crearem sinergies amb els diferents municipis que hi participem, i informem del producte als nostres clients.