L'Associació de Càmpings de Girona participa en el primer màster europeu en gestió sostenible de càmpings

L'aposta decidida dels càmpings gironins per la sostenibilitat ha donat un pas més amb l'inici del procés per a la creació del projecte CampMaster, un màster acadèmic en gestió sostenible de càmpings i ressorts en el qual hi participa l'Associació de Càmpings de Girona (ACG), el primer d'aquestes característiques que s'impulsa. El projecte, que s'emmarca en el programa Erasmus+, ha començat a caminar un cop s'ha aconseguit el finançament necessari de la UE per desenvolupar el pla d'estudis per a la gestió d'aquest màster europeu que va dirigit a estudiants, professors i empresaris del sector. La idea és que pugui estar enllestit d'aquí a dos anys.

Recentment, des de la Facultat de Turisme de la Universitat de Rijeka/d'Opatija, a Croàcia, -coordinadora principal del projecte- es va dur a terme, en format telemàtic, la reunió inicial per a la posada en marxa de la formació. També hi participen la Universitat de Girona i la Universitat de Ciències Aplicades de Breda (Països Baixos), figurant com a partners l'Associació de Càmpings de Girona, The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe i la Unió Nacional de Càmpings de Croàcia. La voluntat és poder presentar oficialment el màster durant el Congrés GirocampingPRO 2022

El programa, que combinarà pràctiques en càmpings, es dissenyarà per proporcionar als estudiants una gran experiència professional i un valor immediat en el mercat laboral. Els estudiants participaran en la gestió de les estructures del sector i desenvoluparan habilitats de lideratge. Amb aquesta formació, que s'ajustarà a l'acord de Bolonya, els participants desenvoluparan les habilitats necessàries per dirigir equips multiculturals i multilingües.



La Ballena Alegre rep el The European Solar Prize Award 2020

El projecte CampMaster referma el lideratge dels càmpings gironins en la sostenibilitat del sector que ve avalat pels nombrosos reconeixements rebuts en els últims anys en aquest àmbit. Precisament aquests últims dies el càmping La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, ha rebut el prestigiós The European Solar Prize Award 2020 en reconeixement per la creació d'un complex ecològic de bungalous i per disposar d'unes instal.lacions modernes, sostenibles i de màxima cura amb el medi ambient. Aquest projecte el va convertir en el primer càmping de l'Estat espanyol amb bungalous autosuficients.

El The European Solar Prize Award 2020 s'atorga anualment des de 1994 per l'Associació Europea per a les Energies Renovables (EUROSOLAR), situada a Bonn, Alemanya. Aquest any però, a causa de la pandèmia, el reconeixement s'ha concedit en el decurs d'una cerimònia en format online. Aquests premis estan dividits en nou categories i La Ballena Alegre l'ha obtingut en la categoria d'Empreses industrials i comercials on competia amb moltes altres candidatures.

El complex ecològic de bungalous que ha merescut el guardó es va instal·lar el 2019. Són en total 39 bungalous de fusta i amb arquitectura sostenible distribuïts en dues àrees. Cadascun dels bungalous té un conjunt de bateries amb 22 plaques fotovoltaiques que acumulen energia i la transformen en electricitat. Es tracta d'un innovador sistema d'energia compartida inspirat en el model alemany, segons el qual l'energia que sobra no es llença sinó que l'aprofiten la resta d'instal·lacions del càmping.

Els bungalous, de 74 metres quadrats i amb totes les comoditats, tenen una capacitat per a sis persones i han estat construïts a Catalunya. A més, cada un d'ells disposa de connexió exterior de càrrega per a cotxe elèctric i compta amb un sistema de façanes ventilades per tal de conservar la temperatura a l'interior del bungalou.

L'Associació de càmpings de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.