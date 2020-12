Empresaris i treballadors dels centres comercials demanen la reobertura immediata

Més de 3.000 comerços van haver de tancar les portes el 30 d'octubre i, d'aquests el 85% són petits negocis. La impossibilitat de reactivar d'immediat l'activitat posa en perill la viabilitat futura de molts d'ells.

Diferents empresaris i treballadors dels centres comercials afectats han signat un manifest demanant la reobertura immediata. Tal com indica l'escrit, els centres comercials i els seus comerços "han posat totes les mesures necessàries per ser espais segurs, invertint més de 3 milions d'euros en controls d'aforament, eliminació dels espasis d'oci, reforç de la vigilància pel control del compliment de les mesures, increment de la neteja dels nostres espais, renovació i qualitat de l'aire, dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els accessos, etc."

Indiquen que tots els governs europeus "i molt especialment els de països com França i Alemanya" han permès l'obertura dels comerços dels centres comercials perquè consideren que no són un espai de risc i perquè la seva obertura permet reduir les aglomeracions que es produeixin a molts punts de les ciutats.

Els signants denuncien que el Govern de la Generalitat no ha sabut donar "cap explicació veraç del perquè poden obrir les botigues, excepte les que estan ubicades en Centres Comercials", i que "ni tan sols quan s'han proposat mesures més restrictives que la resta". Ho veuen com una decisió "totalment injusta i injustificada" que comporta un "dany irreparable i cap benefici a la societat". Una decisió que crea una asimetria en la lliure competència "sense cap justificació epidemiològica".

Per això el sector econòmic i les associacions de comerciants demanen a la Generalitat que tingui en compte la importància de garantir la seva viabilitat per a mantenir uns llocs de treball dels quals en depenen milers de famílies, i que ara mateix pengen d'un fil degut a les restriccions.

Remarquen que "obrir ja és segur, és just i significa salvar empreses i llocs de treball".



Entitats signants:

Foment Comerç; PIMEC Comerç; Barcelona Oberta; AECC (Asociación Española de Centros y Parques Comerciales); Comertia; Fundació Barcelona Comerç; ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución); Gremi Restauració de Barcelona; ABCcat (Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya); ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados); Euelia; ACOTEX; RetailCat; CECOT Comerç; ANCECO; Marcas de Restauració; i AMICCA.