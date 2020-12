"Som una reivindicació de l'essència de l'Empordà, de productes amb gust i caràcter"

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Guillem Castañé (Garrigoles 1993) i Pere Coll (La Tallada d'Empordà, 1961), són socis i productors d'Emporarom, empresa empordanesa de plantes medicinals i aromàtiques. En Guillem és administratiu i productor agrícola, mentre que en Pere ha passat de ser tècnic comercial a agricultor amb aquest projecte.

- Com i quan neix Emporarom?

- Emporarom és una empresa molt jove que neix de la unió de diferents productors empordanesos de plantes aromàtiques i medicinals, amb la intenció de recuperar el coneixement d'aquelles plantes del nostre entorn que tradicionalment han estat usades amb finalitats curatives, culinàries o aromàtiques, desenvolupant alhora productes que siguin atractius en la societat actual. El nom neix de la unió dels mots Empordà i Aromàtiques, que a més recorda el nom llatí d'Empúries: Emporiae.

Les plantes que es cultiven es troben en diferents terrenys ubicats a l'Empordà, arran de mar i a prop d'espais d'interès natural. El cultiu és de producció ecològica en petites extensions de terreny on es treballa de forma artesanal tot el procés de plantació, reg, collita i assecatge de la planta.

- Quins són els seus objectius?

- Són quatre: fer un producte artesanal, innovador, de proximitat i ecològic. Artesanal, perquè seleccionem els ingredients, tenim cura dels processos i amor pel producte, ens assegurem de mantenir els nivells de qualitat desitjats i mantenir un preu a l'abast de tothom. Innovador, perquè sense perdre les arrels, treballem per poder oferir nous productes que sorprenguin el consumidor. És de proximitat, ja que fomentem el cultiu de plantes per a les infusions a prop del consumidor i donant vida al món rural. I és ecològic perquè el cultiu de les plantes es fa realitzant un aprofitament respectuós dels recursos naturals i preservant el medi ambient, oferint productes de cultiu ecològic.

- Per aquells que encara no els coneguin, com els explicaria què és Emporarom?

- Emporarom és una reivindicació de l'essència de l'Empordà, de productes amb gust i caràcter.

- Quina és la principal via de negoci?

- La producció de plantes aromàtiques i medicinals en cultiu ecològic, a partir de les quals elaborem diferents productes. D'un inici hem començat amb les infusions i seguidament amb els condiments de cuina, ja que són productes que podem elaborar de manera autònoma. Però des de ja fa un temps, estem treballant conjuntament amb altres sectors, buscant aquelles sinèrgies que ens permetin poder oferir nous productes que incloguin les nostres plantes, com són el sector vinícola, pastisser, fruita, peix, etc, sempre lligats a l'Empordà.

- A banda del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, habitualment porten a terme altres activitats com ara visites especials.

- Emporarom té un camp productiu i visitable de plantes aromàtiques i medicinals, dedicat a la divulgació d'aquestes, on es realitzen visites i tallers lligats al seu coneixement. Està situat a l'Escala al costat de les ruïnes d'Empúries, i molt inspirat en elles.

- Com els ha afectat la pandèmia de la Covid-19?

- Principalment hem vist afectada la part del contacte directe amb el client, ja que amb la pandèmia no s'han pogut realitzar cap mena d'esdeveniment com fires, tallers o altres activitats de divulgació que ens havíem plantejat de realitzar per aquest any. Així doncs, no hem pogut promocionar el nou producte de la manera que es mereix, o que ens hagués agradat de fer. I conseqüentment, també el nombre de vendes no ha sigut tan alt pel mateix motiu.

- S'han hagut de reinventar per fer front a la crisi?

- Durant aquests mesos hem seguit treballant per crear productes nous, com són els condiments de cuina, que ens han permès desestacionalitzar el producte, com les infusions, molt consumides en mesos de fred. A més, hem començat a donar molta visibilitat de l'empresa en les xarxes socials i així mantenir el contacte virtual amb els clients i la població en general.

- Des del 20 de novembre està en marxa la campanya L'Empordà als aparadors, de dinamització comercial. Com la valora?

- Ho valorem positivament i creiem que és una iniciativa que pot ajudar als petits productors del territori a donar a conèixer el seu producte en botigues que no són del mateix sector, i per tant, també servirà per fomentar noves sinèrgies.

- Com hi participa Emporarom?

- Formant part de dos aparadors de diferents pobles, aportant el seu producte perquè l'aparador sigui atractiu per al client.

- Creu que la campanya pot ser una via per ajudar els establiments i les empreses de la comarca en una situació com l'actual?

- La campanya pot ser beneficiosa tant per nosaltres, ja que ens ajuda a fer visible el nostre producte, com per les botigues, que fa d'incentiu per tenir un aparador original i atractiu pel client. A més, també serà útil per la difusió que se'n farà a través de les xarxes socials gràcies al reclam del photocall organitzat.