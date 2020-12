L'economia circular, motor de reactivació social i econòmica

Lluita contra el canvi climàtic s´ha convertit en els darrers anys en un eix prioritari de l´agenda social, política i econòmica a escala mundial, especialment a partir de la cimera de París de 2015. En aquest context, el concepte d'economia circular -és a dir, aquella que aprofita tots els elements del procés productiu i produeix la menor quantitat de residus possible- s´ha convertit en un element clau per a cada cop més empreses i institucions, que des de fa temps intenten conscienciar el conjunt de la ciutadania de la seva importància. En aquests moments, a més, la crisi de la Covid-19 està obligant a repensar el model actual de societat, de manera que l´economia circular pot convertir-se en una peça fonamental per reactivar el teixit social i econòmic que tan malmès ha quedat a causa del coronavirus.

És en aquest context que Setmanari Empordà, Diari de Girona i Regió 7 van organitzar una taula rodona, en format digital, sota el títol «L´Economia circular com a motor de reactivació econòmica i social després de la pandèmia», que va comptar amb la participació del professor de Medi Ambient i Sostenibilitat d´ESADE Francesc Lozano; la responsable de Desenvolupament, Gestió i Iniciatives Ambientals d´Endesa, Nerea De la Corte; el consultor en Sostenibilitat i Economia Circular de Sustainn i partner de Group381, Carlos León, i el director de l´Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost.

Segons defineix Francesc Lozano, l´economia circular consisteix a imitar el cicle de la naturalesa, en què no existeixen residus, ja que es converteixen en la matèria prima d´un altre procés natural. Aquesta idea, portada al marc econòmic actual, significa que cal fer un ecodisseny de productes i processos per tal de reduir al màxim els residus que es produeixen. El professor d´ESADE assenyala que es tracta d´un procés molt positiu per a les empreses, ja que significa «responsabilitat» i «oportunitat de negoci», i també per al conjunt de la ciutadania, ja que «és l´única via per equilibrar-nos amb la naturalesa i també en l´àmbit social».

Una de les empreses que ja ha començat a seguir aquest procés és Endesa. Segons Nerea De la Corte, es tracta d´un camí que van començar temps enrere i en el qual s´han anat implicant de forma gradual, fins que en l´actualitat tot el seu pla estratègic i tots els projectes en els quals es veuen involucrats estan impregnats del concepte d´economia circular. «Cal fer un enfocament complet i incorporar-ho a tota la cadena de valor», assenyala la responsable de Gestió Ambiental d´Endesa. Això fa que la companyia tingui una «visió circular» que impliqui tota la cadena de valor, des dels aprovisionaments fins a les solucions finals pels clients, a qui també ajuden a dissenyar productes i serveis perquè ells mateixos també puguin fer la transició cap a l´economia circular. Un exemple és «second life», un projecte que dona una segona vida a bateries d´automòbils i les utilitza per reforçar l´estabilitat de la xarxa elèctrica.

Però, com aconseguir fer aquest pas? Carlos León explica que és important fer primer una diagnosi de l´empresa i dissenyar un «full de ruta» per a la transformació de l´empresa. Malgrat que les possibilitats solen dependre de les característiques i el tamany de l´empresa, el consultor afirma que, en línies generals, es pot treballar a quatre nivells. El primer és l´estratègia i el model de negoci, per tal d´adaptar la seva organització a aquest model de futur, mentre que el segon consisteix en millorar el disseny del producte i treballar en l´eficiència de l´organització de materials i recursos. El tercer correspon a la millora de la gestió energètica d´infraestructures, instal·lacions i equips; i finalment, el quart consisteix a implicar i formar totes les persones que treballen en el projecte.

També cal, però, acompanyament de l´administració. En aquest sentit, Josep Maria Tost va destacar que una de les eines més potents per propiciar aquest canvi de model és la fiscalitat, oferint mecanismes i incentius a les empreses que apostin per aquest model. També va admetre que calen ajudes, «no de forma eterna», però sí per a donar-li un primer impuls. Tanmateix, Tost també va destacar la importància que juga la ciutadania a l´hora de fer aquesta transformació, afirmació amb la qual van estar d´acord tots els ponents. « La ciutadania és qui té l´autèntic poder de canviar les coses. La normativa és clau, però les administracions som lentes, i per això cal educar la ciutadania», va afirmar.

El repte d'implicar la ciutadania

Un col·loqui entre tots els convidats va centrar la segona part de la taula rodona. Els ponents van compartir les idees que van sorgir durant el debat coincidint en el fet que cal implicar la ciutadania en aquesta qüestió començant per l'educació des de la infantesa. Un cop superada l'educació ambiental ara toca conscienciar-se sobre l'economia circular a partir de petits gestos.

Un altre tema que va aflorar durant el debat posterior és que les empreses també s'han d'adaptar als nous canvis i necessitats dels clients i tendències legislatives. Els experts també van parlar de la recuperació econòmica un cop superada la Covid-19 a nivell mundial, de les polítiques per incentivar l'economia circular des de les administracions, la valoració d'aquestes polítiques públiques i les experiències aplicades en altres països, entre d'altres. En aquesta part final de la taula rodona també es va parlar de com fer compatible l'actual emergència sanitària que obliga a fer servir més plàstics i productes de difícil reciclatge i eliminació amb la necessitat de la protecció mediambiental. Totes les intervencions es poden trobar íntegrament en aquest vídeo: