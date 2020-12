"L'auca del bon regal" és el reclam per fomentar el consum local

Per Nadal, consum local és el lema d'una nova campanya per fomentar la contractació de serveis i la compra de productes locals en comerços urbans i establiments de proximitat. La iniciativa l'ha impulsat el Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana del Consum (ACC) i amb el suport de la Direcció General de Comerç.

La campanya, que s'allargarà fins la primera setmana de gener de 2021, inclou l'edició de 52.000 cartells i 10.000 fullets que es distribuiran a botigues i eixos comercials d'arreu de Catalunya i mitjançant la xarxa d'organismes públics de consum. Alhora, es difondrà a través de les xarxes @consumcat, @empresacat i @ccamcat i a través de mitjans digitals.

Davant el context actual de crisi sanitària de la Covid-19, i les mesures preses per fer front a la pandèmia que han afectat greument el sector comercial i de serveis, el Departament, a través de l'ACC, ha impulsat aquesta actuació amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport el comerç urbà i de proximitat durant la campanya de Nadal.

Per Nadal, consum local va acompanyada de L'auca del bon regal, una adaptació del format tradicional de l'auca que explica dues històries nadalenques que difonen els beneficis i les bondats de comprar en establiments de proximitat i de consumir productes locals. Així mateix, inclou consells per fer un consum més responsable, conscient, solidari, segur i sostenible mediambientalment:

Planifica les compres: fes una llista d'acord amb el teu pressupost i compara preus en diversos establiments.

Afavoreix el consum de proximitat: d'aquesta manera reforces l'economia local i contribueixes al creixement del nostre país.

Evita malbaratar aliments: planifica els àpats, compra el menjar en quantitats adequades i ajusta les racions a les persones que sereu.

Compra joguines segures: revisa que tinguin la marca CE i evita aquelles que fomentin actituds violentes o que impliquin distincions sexistes.

Redueix el volum de residus: evita envasos i embolcalls innecessaris fets de materials no renovables o recicla'ls.

Conserva els tiquets de compra: són la teva garantia i els necessitaràs si has de reclamar.

Comportament del consumidor en el context de crisi per la Covid-19

L'estudi Impacte de la crisi Covid-19 en els hàbits de consum a Catalunya, impulsat per l'ACC i que es va presentar el mes de juny passat, indica que la crisi ha accelerat tendències de consum com ara la preferència creixent pels comerços locals i socialment responsables, per la compra de productes saludables de forma conscient i una clara reducció en el malbaratament d'aliments. Aquest estudi té per objectiu identificar els nous hàbits i pautes de consum que han sorgit arran de la crisi sanitària, conèixer com s'està adaptant a la nova situació el teixit empresarial i determinar les tendències actuals i de futur pel que fa al comportament dels consumidors.

Segons l'estudi, l'interès pel consum responsable, la compra de producte local o el comerç de proximitat són tendències del comportament del consumidor que ja s'observaven abans de la situació de pandèmia i que s'han accelerat per la crisi Covid-19, per tant, es consideren tendències que continuaran en els propers anys.

Per la seva banda, la Direcció General de Comerç ha presentat aquest mes d'octubre l'estudi Recodificant el comerç: claus per adaptar-nos al consumidor en un entorn incert, que analitza els canvis en el comportament dels compradors a partir de la pandèmia i aporta noves eines al sector comercial per millorar-ne la competitivitat. En l'estudi s'apunta que nou de cada deu consumidors consideren molt o bastant important que l'establiment on compren generi ocupació local i dinamitzi l'economia de proximitat, i indica que el 84% dels consumidors compren habitualment en el comerç urbà i la tendència és que aquest valor vagi a l'alça.