L'Hotel Peralada reobre el 23 de desembre, amb importants novetats

Després de la reobertura el passat 23 de novembre de Golf Peralada, ara és el torn de l'Hotel Peralada. El proper dimecres, 23 de desembre reobre les seves portes seguint els més estrictes protocols Covid-19, amb importants novetats, després de la incorporació d'un dels xefs més reconeguts de país, Paco Pérez, que assumeix la direcció de la seva oferta gastronòmica.

Amb cinc estrelles Michelin que l'han projectat fins i tot més enllà de les nostres fronteres, i després del seu rotund èxit el passat estiu als jardins del Castell de Peralada amb el Shiro, una aposta asiàtica que tornarà els pròxims juliol i agost, Paco Pérez intensifica el seu vincle amb el Peralada Resort. En un moment de gran creativitat i maduresa professional, desitja més que mai reforçar els seus llaços amb aquest Empordà en el potencial gastronòmic tant creu.

Les propostes per al Nadal s'inspiren en diversos dels plats empordanesos tradicionals d'aquestes festes. Paco Pérez no busca només expressar la riquesa de matisos de la gastronomia de la zona, sinó conjugar productes tant de mar com de la muntanya, evidenciant que l'Empordà no s'entén sense la seva vinculació amb el Mediterrani i els Pirineus.

El sopar de Cap d'Any promet ser esplendorós. En aquesta nit tan especial, Paco Pérez proposa un recorregut elegant, fins i tot glamurós, i una mica més eclèctic, amb llamàntol blau, llobarro salvatge i filet de Wagyu entre altres delícies, amb la màgia i aquest toc creatiu tan propi de l'Xef.

Amb l'Hotel Peralada reobren no solament la seu Golf, considerat un dels recorreguts més bonics de Catalunya, sinó també la seva Wine Spa, oferta única en el seu gènere, en què el vi adquireix una nova dimensió.

I és que l'enologia és part substancial de Peralada. Amb una tradició vinícola de més de sis segles, Peralada produeix vins reconeguts per les guies internacionals més prestigioses i amb presència en els cinc continents. En 2021 Peralada inaugurarà un nova i espectacular nou celler, dissenyada per RCR, els arquitectes d'Olot guanyadors de el Premi Pritzker 2017. Es podrà visitar a partir del pròxim estiu. Fins llavors és possible visitar l'antiga, també d'interès, i participar en diferents tipologies de tasts, entre les quals destaquen les que es realitzen a Finca Malaveïna, una preciosa vinya a tan sols 2 km de la vila. L'enoturisme torna a estar operatiu.

Una visita a Peralada no és completa sense acudir al Museu del Castell, que reobre el 5 de desembre, i admirar la seva imponent biblioteca amb més de 80.000 volums, una de les col·leccions de vidre més importants del món o l'Església gòtica del Carme.

L'Hotel Peralada, renovat fa poc per la reconeguda interiorista Sandra Tarruella, és un lloc meravellós per descansar, gaudir de la cuina i dels vins de l'Empordà, practicar esport (a més del golf, l'Hotel disposa de piscines, exterior i interior, i pista de Pàdel) i deixar-se mimar en el seu Spa. Permet a més visitar un conjunt cultural únic en un dels pobles medievals més ben conservats del nostre país.

Però sobretot l'Hotel Peralada, i el Peralada Resort en el seu conjunt, és una aposta per una determinada forma d'entendre la vida, un ritme més pausat i el gaudi dels petits plaers.