"L'Empordà als Aparadors és una ajuda que pot beneficiar al comerç de proximitat"

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Xavi Martínez Escudero (Figueres, 7 d'abril de 1981), empresari i comerciant de peix des de l'any 1997, és el gerent de l'empresa Anxoves de Roses.

- Anxoves de Roses és una empresa amb una trajectòria de més de 50 anys. Quina és la seva situació actual?

- Som la tercera generació en el comerç del peix, i la segona que es dedica a l'elaboració d'anxoves mitjançant la tècnica de la salaó. També elaborem el seitó amb vinagre. La nostra voluntat és seguir millorant la qualitat del nostre producte i superar les dificultats actuals.

- Què va representar per l'empresa rebre la distinció Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària creat per la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, amb la col·laboració de la Generalitat?

- El 2014/15 vam rebre la distinció Girona Excel·lent amb el filet d'Anxova amb oli d'oliva, i el 2018/19 el vam rebre per segon cop, en aquesta ocasió pel seitó amb vinagre. Ha representat un reconeixement de prestigi a la qualitat del nostre producte.

- Com els ha afectat la crisi de la Covid-19?

- Ens ha disminuït considerablement la venda.

- Quines decisions han hagut de prendre per fer front al moment actual?

- Tot i que el nostre lema sempre és crear, innovar i millorar, hem hagut de prendre mesures i reduir la producció.

- Han notat un increment de les vendes gràcies a la botiga en línia?

- Molt poc, encara que és una eina que considerem positiva i esperem que en un futur es vagi animant.

- Creu que les mesures que s'han aplicat per aturar la pandèmia han estat les correctes?

- És una situació en la qual mai ningú s'hi havia trobat, i vull pensar que les mesures que s'han dut a terme són les correctes. És molt difícil saber què s'hauria d'haver fet.

- El 20 de novembre es va posar en marxa la campanya L'Empordà als aparadors. Com valoren aquesta iniciativa?

- Molt positiva. Estem molt agraïts i creiem que farien falta més iniciatives com aquesta.

- Vostès hi participen per partida doble, com a productors i com a aparadors.

- Sí, hem pres la decisió de participar com a productors per mostrar el nostre producte en un ambient que no és el seu, i com a aparador per donar la facilitat d'exposar uns productes que normalment no tenim a la nostra botiga.

- Serien necessàries més campanyes d'aquest tipus?

- Sí, ja que és una ajuda que pot beneficiar al comerç de proximitat, i ens permet donar a conèixer els nostres productes.