Grup Peralada demana al Govern incloure els casinos en el pla de desescalada

Grup Peralada ha sol·licitat a Govern de la Generalitat incloure als casinos en el pla de desescalada i poder reobrir de forma gradual, i atenent els més estrictes protocols en matèria sanitària i de seguretat, els seus centres a Catalunya. Els casinos estan tancats des del passat 15 d'octubre per ordre de Departament de Salut-Procicat en el marc de les restriccions a l'activitat econòmica ia la mobilitat a Catalunya per l'augment de casos de Covid-19.

En l'actualitat, segons argumenta l'empresa, la reobertura dels casinos, i de la resta de sector de el joc a Catalunya, no està prevista en cap de les fases de desescalada planificades per la Generalitat fins a mitjans de gener. Javier Carrasco, CEO de Grup Peralada considera que "el fet de no poder albirar una data d'obertura i de tornada progressiva a una normalitat està generant una gran incertesa a les més de 1.000 famílies que depenen de la nostra activitat. Som un espai segur i vam realitzar un control exhaustiu d'accés a les nostres instal·lacions, garantint l'absoluta traçabilitat de les persones, pel que sol·licitem estar inclosos en el pla de desescalada com ho estan activitats comparables la nostra ". "Estem fermament compromesos amb el diàleg i la col·laboració amb la Generalitat, per seguir implementat noves millores", afegeix.



Situació de discriminació

Segons ha fet públic el Grup Peralada a través d'un comunicat, el tancament de sector de el joc suposa "una discriminació enfront de la resta de sectors econòmics a Catalunya, que estan progressivament recuperant la seva operativa habitual amb la implementació de les restriccions d'aforament i d'horari que ha dictaminat la Generalitat. En cap altre país del nostre entorn s'ha produït una diferenciació d'obertura dels casinos respecte altres activitats econòmiques comparables. O estan totes paralitzades o s'han obert progressivament amb les mateixes mesures".

El tancament de sector de el joc implica un perjudici als ingressos tributaris de la Generalitat per les taxes que genera aquesta activitat, que en 2019 van ascendir a 250 milions d'euros.

Grup Peralada ha fet de la seguretat a les seves instal·lacions un eix prioritari per garantir la seva operativa i s'ha convertit en un referent en el sector. Segons explica l'empresa, després de l'Estat d'Alarma, es va implementar en els seus casinos un protocol ad hoc en el qual es contemplen estrictes mesures de seguretat anti Covid. A més, els espais s'han transformat completament perquè clients i treballadors puguin mantenir la distància de seguretat. Així mateix, per la pròpia naturalesa del negoci, els clients accedeixen als establiments de casinos a demanda el propi client, repartint la seva assistència al llarg de les hores d'obertura evitant d'aquesta manera les aglomeracions o concentracions. El control d'entrada permet, a més una traçabilitat davant de qualsevol possible cas positiu.