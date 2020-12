Figueres recorda l'Ernest Lluch economista i investigador, enamorat de l'Empordà

L'auditori dels Caputxins ha acollit el primer acte cultural públic de la nova etapa de desescalada, i no va ser un acte qualsevol, es tractava de l'homenatge a Ernest Lluch en el vintè aniversari de la seva mort. La sessió va servir per a presentar el llibre Romà i Rossell, el primer de tots, dedicat a l'advocat i economista del segle XVIII els orígens del qual estarien situats a Figueres.

L'obra ha estat editada per Cal·lígraf amb Joan Armangué com a autor de la compilació del treball d'investigador fet per Ernest Lluch en el seu paper d'economista.

L'alcaldessa Agnès Lladó va obrir l'homenatge destacant «la contribució fonamental i històrica per a la sanitat pública» que havia fet Lluch durant la seva etapa de ministre. Després de la projecció d'un audiovisual sobre la relació del polític amb l'Empordà, la seva filla Rosa va intervenir de manera telemàtica per felicitar Joan Armangué «per la feina feta» en una obra que «serà molt útil per a la docència». La violoncel·lista Anna Carné va oferir una peça del compositor Ferran Sor abans de la intervenció d'un grup de ponents que van parlar sobre la importància de Romà i Rossell. El regidor de Cultura i historiador, Alfons Martínez Puig, considera que el llibre «posa llum al segle XVIII». El també historiador Pere Gifre va relatar qui era Romà i Rossell, un personatge vinculat a la nissaga figuerenca dels Roà, posteriorment lligada als Fages. «Va ser un important advocat dels pobres i dels gremis i el primer que, després de 1714, va voler recuperar l'encaix de Catalunya dins d'Espanya».

El periodista i vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, va contextualitzar la relació d'Ernest Lluch amb la comarca, impulsada des de la seva residència de Maià de Montcal. «Va ser un polític que es va preocupar sempre per la comarca», va dir.

Joan Armangué va lloar l'esperit del polític assassinat per ETA i va proposar que Figueres declari fill predilecte Romà i Rossell.