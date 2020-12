El Col·legi d'Arquitectes premia el projecte d'una casa de Masarac

La 23a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2020, que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha guardonat un total de 12 obres de les 22 seleccionades. El jurat ha estat format per les arquitectes Maria Rubert de Ventós com a presidenta, i Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira com a vocals.

En la categoria Arquitectures hi ha hagut quatre mencions especials ex aequo: dues d'Habitatge i dues de Patrimoni. Una d'elles ha estat per al projecte Una casa de poble, d'Atheleia Arquitectura (Salvador Tarradas Fossoul, Borja Fernández Rodríguez i Cristina Franco Pérez), de Masarac. El jurat l'ha valorat pel fet de donar «resposta a temes rellevants en les condicions actuals, com és l'adaptació de construccions agrícoles per a ús com a habitatge, tenint cura de l'encaix urbà amb l'entorn productiu. Les dues han gaudit de la complicitat del promotor des del moment de l'encàrrec i dona una rellevància especial als espais exteriors, on la vegetació juga un paper fonamental».

Podeu consultar tots els premis al portal www.premisarquitecturagirona.cat