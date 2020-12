El Banc Sabadell i els sindicats signen l'acord sobre les condicions de sortida de 1.800 treballadors

El Banc Sabadell i els sindicats han signat l'acord sobre les condicions del pla de reestructuració de l'entitat, que comportarà la sortida de 1.800 empleats. El procés d'adhesió s'iniciarà el 10 de desembre i el banc espera tenir-lo tancat a finals de mes, perquè les sortides es puguin fer en el primer trimestre de 2021.

«El pacte és el resultat d'una negociació compromesa i constructiva a la qual s'ha adherit la majoria de la representació sindical dels treballadors. Agraïm als sindicats del Banc Sabadell la seva predisposició i la voluntat d'arribar al millor acord possible, que ens permetrà construir conjuntament el millor futur per al banc», ha manifestat el director general d'Operacions i Persones de l'entitat, Miquel Montes.



Les condicions de l'acord

L'acord contempla jubilacions anticipades a partir dels 63 anys, amb un 10% del salari anual per als nascuts abans de 1956 i un 20% del salari anual per als nascuts entre 1956 i 1957.

Pel que fa a les prejubilacions, els empleats rebran un 75% del salari anual assignat, més el conveni especial amb una actualització de l'1% anual fins que el treballador arribi als 63 anys. Com a màxim, els empleats rebran 280.000 euros, una quantitat que puja als 300.000 euros per als nascuts entre 1962 i 1964.

Quant a les baixes incentivades, els treballadors percebran una indemnització de 35 dies per any treballat, amb un màxim de dues anualitats. Els sindicats i l'entitat també han acordat que les persones amb més de 40 anys d'antiguitat dins l'entitat tinguin preferència per adherir-se al pla de reestructuració.