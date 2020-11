«Cal reinventar-nos i fer una profunda reflexió per definir una estratègia d'actuació conjunta»

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

Isabel Vera va néixer fa 50 anys a Sant Climent Sescebes, però des dels 12 anys viu a la Jonquera, on s'hi va traslladar a viure amb la seva família. Fa 25 anys que treballa en el sector de la perruqueria, i des de fa aproximadament 15 és la propietària i responsable de la perruqueria i estètica Sensacion, a la Jonquera.

- Com els ha afectat la pandèmia de la Covid-19?

- Els professionals del sector hem viscut un any especialment difícil. Primer, amb el tancament total dels nostres negocis durant dos mesos al març, i ara a la segona onada amb el tancament total de les estètiques. Ha estat un cop molt dur que ha fet que molts companys redueixin personal o hagin de baixar persianes definitivament.

- Quines actuacions han hagut de fer per poder mantenir l'activitat en marxa?

- Una de les primeres va ser negociar les despeses fixes com el lloguer. Reduir al màxim els costos s'ha fet imprescindible per sobreviure. Hem demanat subvencions i ajudes, però la reducció d'aforament als locals ha portat com a conseqüència la reducció de jornada laboral dels empleats, amb la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu.

- Com ha reaccionat la seva clientela?

- És francesa en un percentatge molt alt, i les restriccions de mobilitat han fet que la xifra de negoci de molts companys de la comarca, no només de perruqueries i estètiques, sinó també restauradors, hotelers i botiguers, entre d'altres, hagi caigut en més d'un 70%.

- Com veu el futur del seu negoci?

- El present i el futur comercial de tota la demarcació és incert. Sense ser pessimista, aquesta pandèmia està acabant amb un model de comerç instaurat a l'Empordà des de fa molts anys, i ara ens cal reinventar-nos i fer una profunda reflexió amb administracions, associacions de comerciants, gremis d'hoteleria i petits comerços, per definir una estratègia d'actuació conjunta.

- Està d'acord amb les mesures que s'han aplicat des del Govern central i des de la Generalitat?

- La restricció de mobilitat per a la ciutadania és comprensible, per tal de fer front a la Covid-19. Però algunes de les mesures econòmiques que s'han pres no ho són tant. Les ajudes han arribat tard, quan ho han fet, i si hi ha un gran retret a fer és la manca de coordinació entre el Govern central i la Generalitat a l'hora de donar les consignes necessàries, tant al comerç com a la població.

- Què creu que s'hauria pogut fer diferent?

- Hem perdut una ocasió valuosa per crear taules de diàleg entre administracions i experts professionals del sector sanitari, econòmic i empresarial que marquessin directrius clares, i que tinguessin un únic discurs coherent per fer front a la situació actual.

- Vostè ha decidit participar a la campanya L'Empordà als aparadors. Què l'ha motivat a fer-ho?

- Qualsevol iniciativa que es digui a terme per promocionar el comerç empordanès compta amb el nostre suport.

- Com valora que es porti a terme una iniciativa d'aquest tipus en un moment tan complicat?

- El fet que hi hagi un grup de gent que tingui idees i posi fil a l'agulla, malgrat el moment que vivim, només es pot valorar de forma positiva.