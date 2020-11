Empresaris de la Costa Brava demanen poder moure's el cap de setmana amb reserves a restaurants

El sector turístic de la Costa Brava ha demanat al Govern que els clients que tinguin una reserva en un restaurant o allotjament turístic els serveixi de justificant per saltar-se el confinament municipal els caps de setmana. Segons el seu punt de vista, aquesta mesura ajudaria al sector hoteler de la costa gironina a reprendre l'activitat, que està aturada a causa de les restriccions de mobilitat. De fet, segons apunten els empresaris tan sols hi ha un miler d'establiments oberts, dels 14.000 que hi ha. A part d'això, els empresaris han demanat als ajuntaments que redueixin els impostos que han de pagar i que intentin calcular la part proporcional que haurien de pagar només en els períodes que han estat oberts.

Els empresaris de l'hostaleria de la Costa Brava tenen moltes dificultats d'omplir els seus allotjaments i restaurants a causa de les restriccions de mobilitat que hi ha els caps de setmana. Per això han demanat al Govern que consideri incloure les reserves a restaurants com a justificant per a permetre la mobilitat dels caps de setmana.

La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé, ha lamentat que no poden tenir els restaurants oberts si els "clients d'altres municipis" no es poden desplaçar. Hallé creu que també es milloraria la rendibilitat dels negocis si la gent es pogués desplaçar a les segones residències o els bars i restaurants poguessin obrir fins a les onze de la nit.

Per altra banda, els empresaris demanen pagar una part proporcional dels impostos. El president del Costa Brava Verd Hotels, Jordi Mias, ha demanat als ajuntaments que intentin "ajustar en la mesura dels que ens han deixat treballar" alguns impostos com ara l'IBI o la taxa d'escombraries. "Seria un gest", ha afegit Mias.

A més, Jordi Mias també ha lamentat que el sector turístic estigui pagant "els plats trencats" de la situació sanitària i per això demanen "ajudes reals". El president de Cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, ha assegurat que "la situació és molt dramàtica". En aquest sentit, Fajardo creu que les administracions han "deixat sols" als empresaris del sector de l'hostaleria, però també dels productors del sector primari.