Els restauradors temen que entre el 20% i el 30% de locals no puguin tornar a aixecar la persiana

Els restauradors estimen que entre el 20% i el 30% de locals no podran aixecar la persiana amb la represa de l'activitat en la segona onada de la pandèmia. Tot i celebrar la reobertura parcial dels seus negocis a partir d'aquest dilluns amb limitacions, adverteixen que les restriccions d'aforament faran que molts dels establiments no siguin rendibles encara que s'hagi de mantenir part del personal en expedients de regulació temporal. De la mateixa manera, es fa una crida a la clientela perquè avanci les hores dels sopars ja que s'ha fixat una hora topall per servir a taula, al marge de les comandes que es puguin seguir fent a domicili i que els ha servit per subsistir aquestes darreres setmanes.

El sector ha treballat aquest cap de setmana per tancar serrells i poder tornar a servir als seus locals a partir de dilluns, motiu pel qual afronten amb esperança la nova etapa. "Sense dubte estem molt contents i esperançats", explica el president del Gremi de Restauració de Sabadell i propietari del restaurant Els Tranquils, Jordi Roca.

Assegura que faran tot el que estigui al seu abast per mantenir l'activitat, tot i que adverteix que el límit d'aforament al 30% no els permet reobrir plenament, i que per tant no podran desafectar en la seva totalitat la plantilla inclosa en expedients de regulació temporal. Tampoc ajuda, diu, que les ajudes no han arribat i han malmès el sector, motiu pel qual reclama més entesa entre els polítics i més suport al teixit empresarial.

Amb tot, alerta que la continuïtat de molts establiments no està garantida arreu del país. "Tenim constància que el 20% dels locals no reobriran, i podria ser fins el 30%", apunta, tot i que adverteix que en moltes ocasions aquest fet no es visibilitza perquè es duen a terme traspassos de negoci, un cop eixugats els deutes.

"Hi ha locals emblemàtics que no podran aguantar, plantilles molt grans que no es podran suportat, i encara que hi hagi un ERTO o ajudes, aquestes no arriben", lamenta Roca. "Estem en un moment precari", afegeix.

Per tot plegat, envia un missatge a la ciutadania perquè torni als seus locals preferits, amb lleugers canvis que caldrà arrelar: "Que sàpiga que estaré al peu del canó, i si és possible, que facin un petit esforç i vinguin a sopar és aviat", afegeix.