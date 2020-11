La llotja de peix del port de Roses ha instal·lat panells d'energia fotovoltaica

El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, acompanyat de la regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll; el director territorial de TES a Girona, Pere Saló; i el patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, ha visitat aquest divendres, 20 de novembre, la dàrsena pesquera del port de Roses, per veure les tres actuacions dutes a terme per l'Administració portuària que donen millor servei al sector pesquer rosinc i suposen una aposta ferma pel medi ambient.



Energia renovable



La Confraria de Pescadors de Roses es produeix l'energia elèctrica per a l'autoconsum de les instal·lacions pesqueres amb la instal·lació de 79 mòduls de plaques fotovoltaiques de silici monocristal·lí, amb una potència de 30 kWh, amb una inversió de 37.500 euros.



El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha posat en valor que la instal·lació d'aquests panells fotovoltaics per part de Ports suposa: «Un estalvi energètic de 3.950 kWh/mes i un estalvi econòmic de 300 €/mes en la factura de la llum de la Confraria» Gómez ha afegit que amb aquests panells: «Hi guanyen els pescadors i hi guanya el medi ambient».

Millores al sector pesquer

Les plaques s'han distribuït a la coberta de l'edifici principal en una superfície de 156 m2 i generen una energia anual de 47.290 kWh. Aquestes plaques donen cobertura elèctrica a la sala de subhastes, la zona d'emmagatzematge i envasat del peix, les oficines i els serveis complementaris. L'actuació feta per Ports s'emmarca en l'aposta de la Generalitat de Catalunya pel medi ambient i per les fonts d'energia renovables. Gómez ha dit al respecte que la col·locació d'aquests mòduls fotovoltaics: «suposa una reducció de 13 tones d'emissions de CO2 a l'any a l'atmosfera, en benefici del medi ambient i del clima».



Al port pesquer de Roses s'han fet dues actuacions a l'eix central i el moll de ponent de millora dels serveis, amb una inversió de 96.500 euros, dels quals un 50% es finançarà a través dels Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).



L'eix central s'ha dotat d'una xarxa de sanejament on abocar l'aigua dels tres locals comercials de venda de peix, que hi ha al darrere de la llotja, per donar millor servei als usuaris d'aquests locals. Així mateix, s'ha connectat la canonada de les aigües pluvials a la xarxa de sanejament.



El moll de ponent s'ha adequat amb una nova xarxa d'abastament d'aigua potable. Aprofitant la rasa també s'ha canviat la línia de xarxa elèctrica.



El director de Ports ha explicat que amb les dues actuacions: «Ports fa un pas més per la millora continua del port pesquer de Roses, potenciant el sector i donant millor qualitat de servei als pescadors».



Canals de Santa Margarida



El temporal excepcional Gloria del mes de gener va provocar molts danys estructurals als ports, els passejos marítims, i les bocanes d'alguns ports que van quedar aterrades amb la sorra aportada pel fort onatge del mar, com va ser el cas dels Canals de Santa Margarida. El dragatge ha tingut un termini d'execució de tres setmanes i mitja i un cost de 48.370 euros.



Un cop s'ha disposat de tots els informes pertinents, la situació creada per la pandèmia ho ha permès i ha passat la temporada estival, Ports de la Generalitat ha fet les obres per restituir el calat de la bocana. El dragatge finalitzat aquesta setmana ha permès recuperar el calat de 3 metres de profunditat i millorar la navegació dels vaixells d'esbarjo. Gómez ha comentat que «amb la situació actual hem impulsat al màxim possible l'execució d'aquesta obra, però necessitàvem tots els permisos i després havíem de deixar passar la temporada de bany per poder dipositar les sorres a la platja de Roses».