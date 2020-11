Girona té gairebé 15.200 treballadors en ERTO des de l'inici de la segona onada

Catalunya compta amb 145.268 treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) des del 16 d'octubre, data en què van començar les restriccions per la segona onada de la pandèmia de coronavirus. Així ho indiquen les dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que també confirmen que en l'última setmana la llista d'afectats s'ha incrementat en 12.443 persones. Pel que fa al número d'expedients, n'hi ha 20.782 des de l'inici de la segona onada, 1.541 tramitats en els darrers set dies. Del total d'expedients, 7.788 són per força major tradicional i limitació, 12.515 per impediment i 479 per causes econòmiques.

La majoria dels treballadors en ERTO estan en un expedient de força major per limitació (77.345), seguits dels de força major tradicional i els de limitació (60.696) i els de causes econòmiques (7.227).

Per demarcacions, Barcelona compta amb 14.122 expedients i 109,776 persones afectades; Girona té 2.739 expedients i 15.191 treballadors suspesos; Lleida registra 1.269 ERTO que afecten 5.966 persones; Tarragona té 2.063 expedients amb 12.260 treballadors afectats; i les Terres de l'Ebre compten amb 589 expedients que suspenen temporalment de feina a 2.075 persones.