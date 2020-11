Resignació a les pistes d'esquí que gestiona FGC al no poder comptar amb la Puríssima, tot i ser optimistes amb el Nadal

Les sis estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) arreu de Catalunya viuen amb resignació el fet que les restriccions de mobilitat anunciades aquest dijous pel Govern per fer front a la covid-19 no facin "factible" poder tenir les pistes d'esquí obertes durant el Pont de la Puríssima.

Tot i això, el director de la divisió de Turisme i Muntanya de la companyia, Toni Sanmartí, s'ha volgut mostrar optimista davant la possibilitat de comptar amb aquestes instal·lacions a ple rendiment de cara a les festes de Nadal. A més, des de l'empresa pública han anunciat que es treballa per fer una arrencada "progressiva" de la temporada d'hivern, coincidint amb el moment en què el confinament de caps de setmana sigui comarcal.

Sanmartí ha explicat que els "il·lusiona molt" el fet de poder explotar les instal·lacions durant les festes nadalenques, amb la qual cosa, ha destacat que la valoració de les mesures adoptades per l'executiu és positiva, tenint en compte que es prenen en una greu situació sanitària. Així, ha assegurat que malgrat les restriccions estan "contents", perquè, ha afegit, "sembla que hi hauria bones expectatives per Nadal".

El director de la divisió de Turisme i Muntanya d'FGC ha anunciat que un cop entri en vigor el confinament comarcal, les estacions començaran a obrir de forma "progressiva" si les condicions de neu així ho permeten. Tot i això, ha descartat dir una data exacta, al·legant que caldrà esperar a què la mesura es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, ha explicat que l'objectiu és poder "rodar" les instal·lacions, d'igual manera que en temporades anteriors la temporada ha començat al novembre per arribar a ple rendiment al Pont de la Puríssima.

Sanmartí també ha volgut deixar clar que la decisió d'obertura "progressiva" afectarà per igual a les sis estacions que gestiona FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. A més, ha assegurat que el calendari de contractacions inicialment previst no es veurà afectar, tenint en compte les que ja es van fer de cara als preparatius necessaris per tenir a punt les instal·lacions a partir de l'1 de novembre.

Cal tenir en compte que, tradicionalment, el Pont de la Puríssima ha suposat un dels plats forts de la temporada d'esquí, on en anys anteriors s'hi congregaven multituds de persones a les pistes per tal de poder practicar l'esport blanc. D'aquesta manera, la situació sanitària provocada per la covid-19 implicarà que aquestes instal·lacions no puguin rebre una gran afluència de visitants fins a les portes de Nadal.

D'altra banda, les sis estacions d'FGC arrencaran la temporada sent "espais segurs" davant la covid-19, ja que recentment han obtingut un certificat de qualitat d'AENOR que així ho justifica. El reconeixement valida, d'aquesta manera, els protocols i les mesures implementades des de l'inici de la crisi sanitària encaminades a minimitzar el risc de contagi. Des de la companyia també han dit que es posaran a disposició dels usuaris totes les facilitats possibles perquè puguin practicar esports d'hivern de manera segura, tenint en compte que aquests es duen a terme a l'aire lliure.