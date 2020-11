La Intersindical demana una condonació d'impostos per als autònoms amb pèrdues o rendiments molt baixos

La Intersindical-CSC ha exigit que el govern espanyol promogui una condonació d'impostos per als autònoms amb pèrdues o que tenen uns rendiments molt baixos, per sota del salari mínim. En un comunicat, el sindicat ha lamentat que aquest 20 de novembre milers d'autònoms i empresaris hauran de pagar els impostos que es van ajornar el primer trimestre, malgrat que la situació ara "és molt pitjor que en el moment en què es va fer l'ajornament".

Segons la Intersindical, cal prendre mesures perquè el pagament d'impostos no suposi una càrrega que provoqui "el tancament de l'activitat professional o bé endeutaments que impedeixin sortir de la precarietat en què es troben".

La Intersindical recorda que també va haver-hi autònoms que van pagar els impostos en el termini establert, sense acollir-se a l'ajornament, "quedant-se sense líquid, tot pensant que en breu podrien tornar a treballar amb normalitat".

Per tot plegat, el sindicat proposa la condonació d'impostos als autònoms amb pèrdues o que tinguin rendiments per sota del salari mínim, la condonació dels impostos en proporció a l'aturada de l'activitat decretada per decisions governamentals, la devolució automàtica dels pagaments dels que van assumir els impostos el primer trimestre i el segon però ara tenen pèrdues o beneficis per sota del salari mínim, i que s'aturin els embargaments, recàrrecs i interessos de deutes anteriors al primer trimestre del 2020 fins a l'exercici del 2022.

Per compensar la pèrdua de recaptació, el sindicat republicà proposa un impost a la banca, el retorn "immediat del rescat" a les entitats que vulguin fer fusions per millorar els seus beneficis, un impost a les grans fortunes, l'execució immediata de les sancions tributàries de frau fiscal, i la reducció d'avantatges i acords per reduir deutes tributaris.