«Pocs treballs ofereixen una visió tan general de la societat com el de notari»

Carlos Martínez Sánchez, nascut a l'Escala, té tot just vint-i-sis anys, però ja dirigeix la seva pròpia notaria al cor de Figueres. L'acaba d'obrir en els baixos del número 1 del carrer Lasauca, just a la cantonada del carrer Vilafant amb la Rambla. Home despert i amable, fa de la proximitat i l'amabilitat una manera d'entendre la vida i l'exercici de la professió. És un dels notaris més joves del país. Va estudiar Dret a Esade i ha hagut de lluitar de valent per a tirar endavant una carrera molt exigent. Vol ser proper amb la gent sense perdre la independència del càrrec. El seu ofici ha tingut molt recorregut a Figueres, amb professionals de reconegut prestigi i coneixement popular, com el notari Salvador Dalí i Cusí, pare del pintor.

Parlar amb un notari sempre fa respecte. Com és que va triar aquesta opció professional tan difícil d'assolir?

Per vocació. Sempre m'ha agradat estudiar i això m'ha ajudat a tirar-la endavant, amb molt d'esforç, no l'enganyaré. Vinc de família de notaris, l'avi i el pare ho són. El tema jurídic sempre m'ha apassionat. Per mi, aquest és un treball molt maco.

Perdoni si vaig errat, però durant anys aquest ha estat un ofici molt masculí. Ha tingut moltes companyes aspirants a notari?

Aquesta percepció hi és, però no s'ajusta a la realitat. Les darreres promocions estan formades per un seixanta per cent de dones, i totes les que conec molt bones en la seva feina.

En aquest ofici deuen veure i viure de tot.

Sí, és clar. A un notari li toca viure de tot, coses bones i coses que no ho són tant, però sempre des del respecte a les persones i amb l'objectiu, des del més estricte compliment de la legalitat, d'ajudar la gent a resoldre els seus problemes.

Ha escollit Figueres per algun motiu especial?

M'agrada l'Empordà i tot el que fa referència a la mar, la vela..., soc escalenc i Figueres em va semblar una bona opció. Segur que hi estaré molt a gust.

S'ha plantejat, personalment, quina mena de notari vol ser? Per a molta gent, la figura del notari té moltes connotacions i imposa molt...

Ho tinc molt clar. Vull ser pròxim a la gent. Vull ajudar els meus clients, buscar la solució adequada i menys costosa als seus problemes i necessitats. Nosaltres som com auditors i consultors, fem una feina important que, com deia abans, ha de ser impecable en el compliment estricte de la llei vigent.

El món judicial té la mala fama d'estar allunyat de les noves tecnologies, sobretot dels processos informàtics. En el seu sector jurídic, però, no és així.

Al contrari, el món de la notaria està molt ben informatitzat i professionalitzat en aquest aspecte, ja des del 2001. La informàtica ens ajuda a compartir documents i fer tràmits. En el nostre despatx, estem fent tots els possibles per estar absolutament al dia en aquest aspecte.

Hi ha qui diu que té més valor un document notarial que qualsevol altra cosa quan es tracta de decidir res.

Nosaltres som assessors públics. I és cert que el document notarial redueix el cost transaccional de qualsevol gestió en general. És així. En aquest sentit, des del nostre despatx intentarem ser el màxim d'àgils possibles en tots els aspectes.

El testament és, potser, l'acte més popular vinculat a la seva feina. Ho veu així?

Segurament, sí. Una cosa va relacionada amb l'altra. El testament, per exemple, és un bon exemple de com fer un acte jurídic que et permet reduir costos en un futur. Fent testament, que no és gens costós econòmicament parlant, una persona pot ordenar la seva vida i la de les persones del seu entorn. Sense testament, sovint es generen problemes que s'haurien pogut evitar, és imprescindible fer-ne i no cal tenir una edat molt avançada.

Perdoni que torni a l'aspecte personal. Els notaris o les notàries han de ser persones fredes?

Som persones, amb sentiments i amb ideals, però quan exercim ho fem en plena consciència del que estem fent. Hi ha pocs treballs des d'on es tingui una visió tan àmplia de la societat com és el nostre. Atenem tota mena de casos i circumstàncies i sí, podem tenir la imatge de freds però, insisteixo, que això no impedeix que no puguem ser pròxims.

La notaria té molts altres aspectes que són importants.

Sobretot som funcionaris públics de l'Estat que hem de garantir la seguretat jurídica a la gent des de la plena independència. Qualsevol document que passa per les nostres mans és una garantia de seguretat jurídica.

Tinc entès que els aspirants a notari reben l'ajut dels anomenats preparadors. Ha estat el seu cas?

Ha estat el meu cas i jo ara també seré preparador d'estudiants que vulguin fer el camí per arribar a ser notari. És una feina no remunerada, purament vocacional, d'algú que ajuda a una altra persona a preparar-se per aconseguir arribar a un final que no és fàcil. Jo cada dijous al vespre anava a casa d'un notari que m'ajudava a preparar-me. Un ajut molt important i del qual n'estic molt agraït.