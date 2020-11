El Govern amplia amb 1,5 milions d'euros els ajuts per pèrdues del míldiu a la vinya

El Govern de la Generalitat ha aprovat una partida d'1,5 milions d'euros per ampliar la dotació dels ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu. Aquest ajut es va publicar amb una dotació inicial de 4 milions d'euros i serà ampliat amb noves dotacions pressupostàries provinents dels Fons de Contingència de la Generalitat de Catalunya i de les transferències internes de les partides de les diferents direccions generals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, fins a cobrir les necessitats previstes per aquesta convocatòria.



L'ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d'un mínim del 35% respecte a la de la campanya anterior, com a conseqüència de la proliferació del míldiu de la vinya, a causa de les condicions meteorològiques.



Aquests ajuts van destinats als titulars d'explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que compleixin amb la condició d'Agricultor/a Professional o persones jurídiques que tinguin la condició d'Explotació Agrària Prioritària (EAP). També es poden beneficiar d'aquest ajut les persones que hagin percebut una subvenció a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d'ajut per a la convocatòria 2020. Per a aquests darrers beneficiaris, el requisit d'Agricultor/a Professional esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d'establiment efectiu.