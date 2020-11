Cent testos amb llum marcaran el recorregut comercial de Figueres

La proposta arrenca com a element decoratiu de Nadal però la idea és que els testos estigui al carrer tot l'any.

Comerç Figueres Associació s'ha marcat, i ha aconseguit, el repte d'arribar als 100 testos encesos amb llum led que il·luminaran els recorreguts comercials de la ciutat. Els representants de l'entitat expliquen que aquests elements decoratius contribuiran a augmentar l'atractiu estètic de Figueres amb un especial ambient, decorant i delimitant restaurants, botigues i hotels, tot ressaltant el camí de les rutes comercials de Figueres a ciutadans, visitants i turistes.

"Aquesta és una acció pensada per implementar-se el més a prop possible de la campanya de Nadal, però també per prosseguir-la a llarg termini, de forma que els testos il·luminats formin part del visual característic de la ciutat d'una forma homogènia!", han informat els responsables de Comerç Figueres Associació.

Si totes les previsions es compleixen, en només una setmana, a partir del 23 de novembre, ja es començaran a veure els testos davant dels establiments, així com també l'avet que gratuïtament facilita Comerç Figueres. L'entitat ha acordat que la planta variarà al llarg de l'any i serà proveïda, sense cap cost, a tots els associats que hagin encarregat el test.