Roses tira endavant tres campanyes per estalviar en les compres de Nadal

Els comerços i l'Ajuntament afavoreixen el consum als establiments locals per paliar els efectes provocats per la Covid-19.

L'Ajuntament de Roses impulsa per als mesos de novembre i desembre diferents accions per a la dinamització comercial al municipi, en col·laboració amb l'Associació d'Empresaris Roses i Cap de Creus i els establiments de la població. L'objectiu és continuar fomentant, mitjançant descomptes i nous serveis, el consum als establiments locals per paliar els efectes provocats per la crisi sanitària de la Covid-19.

La primera de les accions promocionals s'iniciarà amb la celebració del Black Friday Roses, que tindrà lloc entre el 23 i el 29 de novembre, on els comerços adherits oferiran interessants descomptes als seus clients. L'endemà mateix de la seva finalització, s'iniciarà "Compra ara i aprofita-ho per Nadal", una campanya que premiarà les compres realitzades entre el 30 de novembre i el 13 desembre en més de 20 comerços de la població, ja que tots els tiquets de compres realitzades durant aquest període, gaudiran d'un descompte aplicable al mateix establiment entre el 21 de desembre i el 6 de gener.

A aquestes campanyes s'han adherit un total de 24 comerços, que engloben productes de gran varietat, des de moda i complements, a alimentació, bricolatge, serveis de perruqueria i estètica, mobiliari...

A més, el marketplace de recent creació, continuarà oferint digitalment productes i promocions. Aquesta plataforma online permet al consumidor obtenir productes i serveis de la mateixa manera que ho faria en un centre comercial, però sense haver de desplaçar-se. El marketplace és una botiga de botigues, un aparador virtual que permet aglutinar tota l'oferta rosinca en un mateix portal, amb productes de les botigues físiques a la venda.

Es pot accedir a través de la pàgina web sempreroses.cat, que també inclou una guia d'establiments de Roses per seccions (alimentació, allotjament, benestar i salut, esport i oci, floristeries, mobles i parament de la llar, perruqueria i estètica, restauració, serveis i tèxtil, complements i calçat), amb el llistat de productes i preus que ofereixen; una secció d'activitats on es publiquen les campanyes comercials vigents en cada moment; i, per últim, el racó del comerciant, un apartat de notícies d'actualitat i informació útil per als professionals del sector.

L'àrea de Promoció Econòmica de Roses es felicita que durant aquesta campanya de Nadal es puguin impulsar accions ininterrompudes amb descomptes i avantatges per als clients entre el 23 de novembre i el 6 de gener, amb l'objectiu d'incentivar que el públic rosinc es quedi a comprar al municipi, així com la implementació de nous serveis online que faciliten la realització de compres a la ciutadania d'una manera àgil, còmoda i segura.