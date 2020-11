El Santander vol acomiadar 4.000 treballadors a tot l'Estat

El Santander vol acomiadar 4.000 treballadors –un 13% de la seva plantilla- i tancar al voltant de 1.000 oficines a tot l'Estat. Per altra banda, l'entitat té intenció de reubicar 1.090 empleats més en altres societats del grup, segons han informat els sindicats aquest divendres i han confirmat fonts bancàries. La xifra d'acomiadaments és superior a la que s'havia plantejat fa dues setmanes, d'aproximadament 3.000 treballadors, i respon als canvis provocats al sector per la covid-19. Per altra banda, l'entitat s'ha compromès a recol·locar tots els empleats afectats a través de l'agència Lee Hecht Harrison, del grup Adecco, una empresa que ja ha contractat en ocasions anteriors.

Des dels sindicats opinen que la xifra de treballadors afectats és massa alta i confien a poder-la reduir en unes 1.000 persones. Per aconseguir-ho, Comissions Obreres (CCOO) proposa incrementar el nombre de recol·locacions en societats del Grupo Santander, impulsar la mobilitat geogràfica i dur a terme reubicacions internes a l'àrea Santander Personal, especialitzada en la gestió en línia.

A partir del pròxim dimarts 17 de novembre, empresa i sindicats constituiran la mesa formal i iniciaran un període de negociacions per fixar les condicions dels acomiadaments i l'afectació del pla de reestructuració a cada territori. A Catalunya, el Santander suma al voltant de 3.000 treballadors.