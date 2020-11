Pimec assessorarà les empreses que vulguin reclamar compensacions per la covid-19

Pimec, la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, oferirà assessorament jurídic a totes aquelles pimes que vulguin reclamar als tribunals compensacions econòmiques per les restriccions vinculades a frenar l'expansió de la covid-19. En un acte celebrat aquest divendres, la patronal ha presentat un dictamen sobre les possibilitats que tenen les empreses de reclamar responsabilitats patrimonials davant l'administració i ha assegurat que la paciència dels negocis està "prop del límit". No obstant això, el president de Pimec, Josep González, ha fet una crida a l'administració perquè aprovi un rescat com més aviat millor. "És millor arribar a un acord que no a un procés judicial", ha defensat.

Sota el nom 'RescatXPimes RescatXAutònoms', Pimec ha organitzat un acte a ses instal·lacions esportives David Lloyd Club Turó de Barcelona i que ha comptat amb la presència de 40 representants dels sectors empresarials afectats per les restriccions. Segons ha indicat la patronal, l'objectiu de l'acte era "instar a l'administració a agilitzar les mesures compensatòries necessàries per a les pimes i els autònoms en risc de fallida" i, alhora, posar en coneixement de les empreses la possibilitat de demanar responsabilitat patrimonial a l'administració.

El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Joan Manuel Trayter, ha explicat que l'ordenament jurídic espanyol està obligat a indemnitzar "tota lesió que hagi patit un particular i que hagi estat causada per l'administració pública" i ha lamentat l'actitud que han demostrat fins ara els diferents governs. "Una administració que pren decisions tan greus com la de tancar sectors ha de saber justificar-se molt bé", ha subratllat. En aquest sentit, Trayter ha presentat un informe perquè, les empreses que ho creguin oportú, puguin consultar les bases legals de les quals disposen per emetre reclamacions.

Un manifest per protegir l'economia

Durant l'acte, Pimec també ha presentat un manifest on s'han inclòs una sèrie de reivindicacions destinades a protegir les pimes i els autònoms davant les noves restriccions per fer front a la pandèmia. El document, presentat pel secretari general de Pimec, Antoni Cañete, defensa que la suspensió total o parcial de certes activitats s'apliqui "amb dades objectives i desglossades" i que les decisions de tancament es comuniquin amb "suficient antelació" als agents afectats.

La patronal també proposa que a les reunions del Procicat hi hagi representants del Departament d'Empresa i Coneixement i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè es tingui en compte "la necessitat d'establir compensacions econòmiques per a les activitats afectades". Per altra banda, demana que s'aprovin compensacions "ràpides, directes i suficients" a pimes i autònoms, així com "mesures immediates i generoses a nivell fiscal i financer".

Pel que fa als llocs de treball, Pimec sol·licita a les autoritats sanitàries que s'apliquin mesures per protegir la salut pública, com ara l'ús massiu de testos ràpids d'antígens, l'ampliació de la infraestructura sanitària o l'aplicació de sistemes avançats de rastreig i controls dels contagis. Finalment, demana que s'ofereixin incentius i recursos per fomentar el teletreball i que es tingui en compte la salut física i emocional dels ciutadans.

Els sectors més afectats alcen la veu

L'acte de Pimec ha comptat amb representants de fins a 40 sectors econòmics afectats per les restriccions. Alguns d'ells també s'han volgut adreçar a l'administració, reclamant més ajudes i recordant la "gravetat" en la que es troben. El president de l'Associació Alt Empordà Turisme, Esteve Guerra, ha destacat que la voluntat del sector no passa per arribar als tribunals, però demana que s'arribi a un acord de forma "urgent". Per altra banda, opina que les ajudes per fomentar l'economia circular no tenen en compte la realitat del turisme, on bona part de les empreses estan pensant a tancar. "És com si li dius a un malalt terminal que aprengui a anar en bici", ha comentat.

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, també s'ha expressat en la mateixa línia, tot demanant "una bateria d'ajudes suficients" i "condonacions fiscals". "Si no es prenen mesures, la recuperació del comerç català serà molt difícil", ha assegurat.