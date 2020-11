Figueres crea un ajut d'urgència directe de 500 euros per a negocis que han hagut de tancar per les restriccions

L'Ajuntament de Figueres crea un ajut directe de 500 euros per a negocis que han hagut de tancar per les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya per prevenir contagis de la segona onada de la Covid-19. Aquestes van dirigides a establiments de restauració com bars i restaurants, locals d'oci, centre d'estètica i empreses organitzadores d'esdeveniments. Aquesta ajuda complementarà les que facin altres administracions.

La mesura pretén donar ajuts directes per al pagament de subministraments. Se'n podran beneficiar un total de 350 negocis de la ciutat. Les sol·licituds, es podran presentar a finals de novembre i l'ajut es cobrarà abans de finalitzar el mes de desembre.

La mesura s'afegeix a la que es va crear fa un mes, de 40.000 euros, per donar suport a gimnasos i centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats familiars i a la subvenció de 300.000 euros per als establiments que van implementar mesures per a la seguretat i higiene per prevenir contagis de Covid-19.

Per altra banda, ja s'ha habilitat una partida de 200.000 euros per al foment al comerç local a través de vals de 20 euros que es podran utilitzar durant el mes de gener i febrer del 2021.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "en aquesta situació tan complicada volem estar al costat de les persones que s'han vist afectades per les mesures i contribuir a que els negocis de la ciutat puguin tirar endavant, sobretot si tenim en compte que el sector servei representa el 80% de l'estructura econòmica de la ciutat i per tant, és vital que mantenir el seu dinamisme".