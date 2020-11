El president de Renfe obre la porta perquè l'AVE 'low cost' pari a Girona i Figueres

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha assegurat que contempla l'opció que l'AVE 'low cost' pari a estacions com Girona, Lleida, Tarragona i Figueres. En una entrevista a 'El Periódico', ha afegit que li agradaria que l'ALVO, amb tarifes econòmiques de 10 euros, es poses en marxa a principis de l'any que ve, tot i admetre que dependrà de les necessitats de viatjar de la gent. De fet, es tracta d'un projecte que ja s'hauria d'haver posat en marxa però la pandèmia de la Covid-19 l'ha aturat. D'altra banda, Táboas s'ha mostrat partidari de firmar un contracte amb la Generalitat sobre Rodalies.

Táboas ha concretat que l'any que ve es destinaran 262 MEUR a Catalunya, xifra que suposa més del doble del que es va invertir en els anys anteriors. "A Catalunya volem créixer. L'objectiu és créixer en el servei públic: passar dels 450.000 passatgers al dia a més de 600.000 al dia. Amb millors estacions, accessibilitat i informació. I nous trens, ja que des del 2006 no es compren trens de Rodalies. I que no se saturin els túnels de Passeig de Gràcia o els del carrer Aragó", ha afegit.

En aquest sentit, el president de Renfe ha explicat que vol crear un consell assessor per a Renfe Catalunya amb representants de la societat civil empresarial i dels sectors perquè els ajudin a "prendre el pols de la societat catalana". Táboas ha afegit que la direcció del negoci de transports multiproducte se situarà a Barcelona perquè es tracta, segons ha dit, d'una àrea que creixerà molt.

D'altra banda, el president de Renfe s'ha mostrat partidari de firmar un contracte amb la Generalitat com el que ja està firmat amb l'Estat. Segons ha defensat, si no hi ha un contracte no es poden fer determinades inversions perquè el Tribunal de Comptes hi podria "posar entrebancs". "És important. I aquest contracte no existeix perquè la Generalitat no vol firmar cap contracte fins que l'Estat no traspassi la competència", ha lamentat.

Segons Táboas, l'AVE 'low cost' es posarà en funcionament "quan el mercat estigui en condicions d'absorbir un tren d'aquestes característiques" que, segons ha apuntat, necessita anar molt ple perquè sigui rendible. El president de Renfe ha afirmat que es tracta d'un tren pensat per captar gent que no utilitza el tren d'alta velocitat ni de llarga distància, sinó que actualment van en bus o en cotxe.

De totes maneres, ha assegurat que el preu no canviarà i que davant la situació actual han decidit que pari en més estacions. Preguntat per si podrien ser les estacions de Tarragona, Girona, Lleida i Figueres, ha respost afirmativament perquè creu que s'ha de contemplar l'opció que a més dels Barcelona-Madrid hi hagi algun tren que pugui captar viatgers de Girona, per exemple, que vulguin anar a Madrid. "Hem pensat en com fer que el tren sigui més rendible", ha afegit.