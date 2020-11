La Taula Gironina del Turisme aposta per millorar els sous als empleats de l'hostaleria

Els economistes Miquel Puig, Modest Fluvià i Emili Aguiló han coincidit en què cal augmentar el salari dels treballadors del món de l'hostaleria per atraure un turisme de més qualitat. Segons han apuntat en un debat organitzat per la Taula Gironina del Turisme, els tres homes consideren que una millora dels salaris haurà d'anar acompanyat de l'augment del preu i això implicarà augmentar la rendibilitat dels negocis, però també un major impacte del turisme. Per altra banda, els economistes també han apuntat caldria incrementar els impostos al sector per tal de reduir el sobrecost que implica als ajuntaments mantenir un entorn adequat per atraure el turisme, com ara la reparació de la sorra de la platja o la neteja dels carrers.

La Taula Gironina del Turisme ha reprès aquest dijous la sessió de debats que va haver d'aturar a causa de la pandèmia. En aquesta ocasió, la sessió s'ha fet a Platja d'Aro (Baix Empordà) en una sessió híbrida entre els ponents presencials i virtuals que s'han anat combinant al llarg de la jornada.

Els debats d'aquest dijous s'han centrat en l'economia relacionada en el turisme. En aquesta línia, els economistes Miquel Puig, Modest Fluvià i Emili Aguiló han apuntat a dues mancances al sector turístic gironí i també català que impedeixen atreure a més turisme de qualitat. Per una banda, hi ha els salaris que cobren els treballadors d'aquests establiments. Segons els economistes, caldria augmentar els salaris dels treballadors per incrementar la productivitat i l'impacte dels visitants en el territori.

De fet, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, ha recordat durant la inauguració de les jornades que la seva comarca és una de les que té la renda per càpita més baixa de la demarcació. Aquesta situació contraposa el gran pes que té el sector en el territori. "És una indústria que mou molta gent, tan treballadors com visitants i porta un augment del PIB", ha assegurat el president.

Miquel Puig ha assegurat que "els treballadors d'hostaleria cobren molt poc", ja que a Barcelona els sous estan un 30% per sota de la mitjana. "El millor que li ha passat al món de l'hostaleria és l'increment del salari mínim decretat pel govern espanyol", ha afegit Puig.



Pocs impostos i un sobrecost a les administracions

Per altra banda, els economistes també han retret que el turisme no pagui suficients impostos i això genera un sobrecost a les administracions. En aquest sentit, l'economista Modest Fluvià ha recordat que el servei turístic està compost pels serveis que ofereix l'establiment hoteler, però també per "l'entorn". Fluvià ha recordat que un hotel de luxe es devalua si els carrers del voltant no estan suficientment nets, no hi ha sensació de seguretat als carrers o la imatge no hi acompanya.

Segons Fluvià, aquest entorn "té un valor i també té un cost". Malgrat tot, els turistes quan van a un establiment tan sols paguen un sol servei a l'establiment. Això provoca que l'administració hagi d'assumir el sobrecost que provoca tenir l'entorn adequat. Com a exemple, Fluvià ha recordat que les llevantades periòdicament s'emporten la sorra de les platges i malmeten els passejos marítims. Aquestes reparacions tenen un cost i generen un benefici turístic.

Segons els tres economistes, si s'augmentessin els salaris i els impostos implicaria que augmentés la productivitat dels negocis. Aquests augments, però, han d'anar acompanyats també d'un augment de preu dels llits per evitar pèrdues als empresaris. Augmentar el preu també implicaria dirigir-se a un públic amb més capacitat econòmica, fet que podria comportar augmentar la qualitat del turisme.

En aquest sentit, Fluvià ha indicat que els empresaris gironins porten anys reenfocant el seu model a un turisme més luxós i que aquesta "és la línia a seguir". Tot i això, els establiments no han traduït la millora en la qualitat de l'oferta amb un augment de preus i, per tant, tampoc s'ha augmentat la rendibilitat de les inversions fetes.

Per això creu que quan s'analitza el sector turístic cal tenir en compte altres aspectes com ara el salaris dels treballadors perquè indiquin "la qualitat dels llocs de treball" i també la despesa dels visitants en el territori per valorar el seu nivell d'adquisició.

Per la seva banda, Emili Aguiló ha apostat per reduir el nombre de places hoteleres. Segons el seu punt de vista, caldria dedicar part de la taxa turística eliminar "hotels obsolets" centrats en el públic de sol i platja.