La Setmana del Vi Català: més de 70 activitats virtuals per gaudir de la varietat i la riquesa del vi i la vinya a Catalunya

La Setmana del Vi Català s'ha presentat aquest matí en roda de premsa telemàtica amb la presència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el director general de l'INCAVI, Salvador Puig. Aquest esdeveniment tindrà lloc del 9 al 15 de novembre i aglutina una setantena d'activitats organitzades per cellers, entitats, associacions vinculades al món del vi per a tot el territori català amb un objectiu comú: oferir un tast de la immensa varietat i riquesa del sector.

"La Setmana del Vi Català és un nou format de promoció dels vins catalans adaptat a l'actual situació del COVID", ha explicat la consellera d'Agricultura. La Setmana del Vi Català neix davant la impossibilitat d'organitzar enguany la Mostra de Vins i Caves de Catalunya i, amb la voluntat de l'INCAVI, d'organitzar un altre esdeveniment que compti amb la participació de tots els agents del sector.



Teresa Jordà ha explicat que els objectius de la Setmana del Vi Català són oferir un tast de la immensa varietat i riquesa del sector del vi a Catalunya; mostrar la fortalesa del sector de la vinya i el vi als consumidors i la societat catalana en general i aglutinar i ser eficients comunicativament per promocionar i donar a conèixer els vins catalans per part tots els agents que formen part d'aquest sector. A més, aquest nou esdeveniment té voluntat de continuïtat i d'esdevenir la festa anual dels vins catalans.

Tot i que, en un primer moment, la voluntat era que la Setmana del Vi Català comptés amb activitats presencials de petit format i virtuals, les darreres mesures restrictives i la situació de l'afectació del COVID a Catalunya, ha obligat a què la Setmana sigui completament virtual. En aquest aspecte, el director general de l'INCAVI ha destacat la responsabilitat i l'agilitat dels cellers i promotors d'activitats en readaptar i canviar les activitats: "és d'agrair la bona rebuda i l'interès dels promotors en crear activitats adaptades al COVID i, també aquells promotors que van proposar activitats però que, finalment no es podran dur a terme per les darreres restriccions, com per exemple el Most Festival, que també havia programat activitats expressament per la Setmana del Vi Català".

La Setmana del Vi Català, 70 activitats amb el vi com a protagonista i la Festa del Vi Novell

La Setmana del Vi Català ha comptat amb una programació oberta i participativa, feta amb les propostes dels propis actors del sector més les que ha organitzat l'INCAVI de forma directa. Tota la programació i calendari es pot consultar a la web www.setmanadelvicatala.cat.

El programa de la Setmana del Vi Català està dividit en cinc grans eixos: enoturisme, gastronomia i restauració, activitats comercials, cultura i vi, i activitats divulgatives. La major part d'activitats són divulgatives i vinculades a la difusió de la cultura del vi i també accions comercials com descomptes per la compra de vi.

També, tenint en compte que l'11 de novembre és la Festa del Vi Novell i que enguany no es podrà fer la Festa al Palau Robert per tastar els vins novells de l'any, s'han preparat activitats virtuals per poder conèixer aquest primer vi de l'any.

Una Setmana del Vi Català amb un canal de TV propi.

Per donar cobertura a les mesures actuals i per facilitar poder gaudir del vi i conèixer el seu sector evitant desplaçaments, des de l'INCAVI s'ha treballat perquè la Setmana es pugui gaudir en tot moment des de casa, amb un canal propi de TV on, a través del canal de You Tube de l'INCAVI s'oferirà una programació pròpia.