L'Oficina Jove de l'Alt Empordà programa quatre formacions per a joves de 16 a 29 anys

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha programat quatre formacions programades del 12 de novembre al 16 de desembre. Els cursos es proposen per donar resposta a les dificultats que viuen els joves davant la situació actual generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

Les propostes són molt diverses quant a format i temàtica. S'han convocat dues píndoles de dues hores i dos cursos de deu i vint hores, que es realitzaran de forma telemàtica. Totes les formacions són gratuïtes i destinades a joves de 16 a 29 anys. Les inscripcions es poden fer a l'Oficina Jove, al 972 67 37 28, al correu joventut@altemporda.cat, aserra@altemporda.cat i el web www.empordajove.cat



Les formacions són les següents:

«El nou mercat laboral» es realitzarà el12 de novembre 18 a 20h. La sessió farà un relat de les noves regles del mercat laboral on les competències estan molt centrades en les noves tecnologies. El ponent Miguel Ibáñez també facilitarà eines i estratègies per afrontar aquesta nova realitat.

«Recerca de feina 2.0» 19 de novembre de 18 a 20h. La Fundació Pere Tarrés realitzarà una formació intensiva sobre els aplicatius que hi ha al mercat per fer recerca de feina. Explicaran conceptes com el de la petjada digital i com donar valor a la marca personal.

«Francès inicial (A1.1)» Dilluns i dimecres, del 16 de novembre al 16 de desembre de 18.30 a 20.20h. Prestige idiomes ofereix un curs de francès que permetrà adquirir nocions bàsiques de l'idioma per a desenvolupar-se en alguns entorns laborals.

«Gestió de xarxes socials» Dimarts i dijous, del 24 de novembre al 10 de desembre de 18 a 20h. El periodista i youtuber Roc Massaguer ensenyarà estratègies per fer créixer les xarxes socials i com crear contingut atractiu per guanyar seguidors i convertir la gestió de les xarxes socials en un ofici.