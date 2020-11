L'atur a les comarques gironines augmenta un 30% a l'octubre amb relació al 2019

L'atur continua enfilant-se a les comarques gironines i l'octubre es tanca amb 47.739 desocupats, quasi un 30% més que ara fa un any. La pandèmia continua afectant de ple el mercat laboral de la demarcació, perquè a un període en què tradicionalment la xifra d'aturats ja s'incrementava, ara cal sumar-hi els estralls que ha fet el virus. A l'octubre, l'atur ha augmentat un 5,5% a comarques gironines, cosa que suposa que ara hi ha 2.483 desocupats més. És el territori català on més puja la xifra d'aturats. En paral·lel, aquells negocis que han abaixat la persiana per sempre arran del coronavirus, sumat a la destrucció de llocs de treball, fan que en un mes la Seguretat Social hagi perdut 6.832 afiliats (cosa que suposa un descens del 2,11%).

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ja anticipen que el d'aquest 2020 serà un hivern cru. El coronavirus continua impactant de ple damunt l'economia gironina, i les noves restriccions –que han suposat frenar del tot alguns sectors- també tindran conseqüències damunt el mercat laboral. Perquè als ERTO s'hi sumaran també tancaments de negocis que no hauran pogut aguantar l'estocada.

Segons recull l'estadística, a l'octubre l'atur ha pujat en 2.483 persones a la demarcació. És fins a un 5,49% més en relació al setembre. Les comarques gironines són, de fet, el territori de Catalunya on més s'ha enfilat la xifra de desocupats. A Lleida ho ha fet en 1.859 persones; a Barcelona, en 1.079 i a Tarragona, en 943.

Al darrere d'aquest augment hi ha la fi d'una temporada d'estiu que ha anat a mig gas, lligada amb una entrada a la tardor marcada per l'atonia i les restriccions. L'impacte, sobretot, es nota al sector serveis (un dels quals en depèn més l'economia del territori).

De fet, només cal donar un cop d'ull a l'estadística per veure-ho. Perquè dels qui s'han apuntat a llistes, fins a 1.958 eren treballadors del sector terciari (que inclou l'hostaleria i també, el comerç). A Girona, a més, aquest octubre tota la resta de sectors també han augmentat atur: l'agricultura ho ha fet en 233 treballadors, la indústria en 107 i la construcció, en 24. Per últim, 161 persones que s'han inscrit a l'atur no tenien cap feina anteriorment.



Gairebé un 30% més que ara fa un any

Ara per ara, a comarques gironines hi ha 47.739 desocupats. Són 10.930 més que ara fa un any, cosa que suposa gairebé un 30% més en comparació amb l'octubre del 2019 (en concret, un 29,69%).

Al costat de les dades de l'atur, però, també n'hi ha unes altres que il·lustren la realitat del mercat laboral. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix.

Segons recull l'estadística del Ministeri, de mitjana aquest mes d'octubre les afiliacions han anat de cap a caiguda. Reflex, entre d'altres, de la situació que deixen aquells negocis que han hagut de tancar arran de la pandèmia (i acomiadar els treballadors).

En concret, a les comarques gironines, a l'octubre la Seguretat Social ha perdut 6.832 afiliats (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 2,11%). I si es tira un any enrere en el calendari, a les comarques gironines els estralls de la pandèmia han destruït 12.630 llocs de treball.



Fins a un 24% menys de contractacions



D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull dades sobre contractacions. I aquí, novament, s'evidencia allò que ja anticipaven les dades de l'atur i d'afiliació a la Seguretat Social. Perquè la davallada és notable.

En concret, aquest octubre a la demarcació s'han signat 19.783 contractes. Són un 6,28% menys en comparació amb el setembre (1.326 menys). Però si la dada es compara amb la mateixa del 2019, clarament la xifra s'ensorra. Perquè suposa un descens de fins al 24,74% (6.504). És a dir, que la pandèmia ha suposat perdre un de cada quatre contractes.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A les comarques gironines, segons aquestes dades, aquest octubre hi ha 2.317 expedients en vigència a la demarcació –la majoria, per força major- que afecten 9.357 treballadors.