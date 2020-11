Puig Giralt, un exemple de comerç tradicional en evolució constant a Figueres

En temps de franquícies i vendes en línia, les botigues convencionals d'àmbit familiar lluiten per fer-se un lloc en un model econòmic de canvi. A Figueres, una de les ciutats més comercials del país, encara queden establiments de marcat accent tradicional però que han sabut avançar en evolució constant sense perdre la proximitat amb el client. Aquest és el cas de Puig Giralt de la pujada del Castell, una botiga de roba i complements que està en mans de la quarta generació d'una mateixa família.

Els seus actuals propietaris, Ricard Arbossé Puig i Mari Ripoll Solé, representen un model professional que només té un secret: «servir al client». Ricard Arbossé remarca que, des de davant o des de darrere del taulell «tota la feina que fem està destinada a les persones que ens venen a veure i a les quals tractem pensant que no només hem de vendre, sinó que hem de servir al públic, aconsellar-lo i aconseguir que, si compra alguna cosa ho faci de manera satisfactòria, a la seva mida i segons les seves necessitats».

Puig Giralt és un far comercial en molts sentits. També en el de la participació en la vida ciutadana, ja que mai ha deixat de col·laborar en les activitats promocionals organitzades des de Comerç Figueres Associació per a promoure la ciutat. En donen fe el nombre important de premis que la botiga ha rebut pels seus encertats aparadors durant la celebració d'esdeveniments com la Mostra del Vi, els Tastets Surrealistes o el Festival del Circ, entre altres.

I és que l'actual generació que regenta l'establiment acumula la llarga experiència dels seus antecessors en el camp de la venda ambulant en els mercats de la demarcació de Girona i del comerç al detall, amb botiga pròpia, en diverses poblacions. Els orígens de Puig Giralt els trobem en el tombant de segle XIX al XX a Cassà de la Selva i Albons. La història comercial de la família ha quedat escrita en un extens treball de recerca de l'estudiant Judit Arbossé Ripoll, representant de la cinquena generació.

Hem de recular fins a finals del segle XIX, quan Maria Esteva Oliveras, vídua de Pere Arbossé Coll, va començar a vendre roba en els mercats de diverses poblacions desplaçant-se amb un carro. Un dels seus fills, Ricard, va fundar una botiga, Teixits Arbossé, a Cassà. Aquell establiment, que també feia mercats, va tenir el primer Ford T de la demarcació de Girona adaptat per al transport de càrrega.

La història de l'altra branca familiar dedicada al comerç la trobarem documentada el 1906 a Albons, on els germans Emili i Narcís Puig Fàbrega eren els barbers del poble. Aquell any, Emili va començar a comprar teixits a Barcelona com a primer pas per a fer-se un nom en aquest sector. Era conegut a tota la comarca amb el sobrenom del Sastre d'Albons. Emili Puig es va casar amb Elvira Giralt Font. La suma dels dos cognoms va donar nom als establiments comercials que han arribat fins als nostres dies a Figueres i Girona.

Com a anècdota que Judit Arbossé Ripoll documenta en el seu treball de recerca, cal destacar que una avantpassada seva, Irene Arbossé Alsina (Cassà de la selva 1919-1998) va ser la primera dona de la província de Girona a tenir el carnet de conduir, fet avalat amb un certificat de la Direcció General de Trànsit. Portava una furgoneta de la botiga per anar amunt i avall amb la mercaderia.



Fusió familiar

El moment clau d'aquesta història es produeix el 18 de setembre de 1949 amb el casament del cassanenc Robert Arbossé Alsina (1921-2005) amb Paulina Puig Motas (1928-1984) d'Albons. Van tenir dos fills, Narcís (1950) i Ricard (1958).

Robert Arbossé Alsina i Paulina Puig Motas van ajuntar dues nissagues el 1949. ARXIU FAMILIAR

L'arbre genealògic de la família, entre finals del segle XIX i aquest segle XXI, és ple de descendents que han dedicat la seva vida professional al comerç. Figueres, per la seva importància comarcal, sempre va ser un punt de pas d'aquesta nissaga fins que l'any 1961 Narcís Puig Giralt (1904-1970) va obrir una botiga al carrer Sant Pau 31, just a tocar la plaça Triangular, on tenia lloc el mercat de la roba de cada dijous.



L'antiga Fonda Armendares

Posteriorment, la família va adquirir, el 1978, l'edifici de l'emblemàtica Fonda Armendares de la pujada del Castell, on també hi havia hagut Muebles Tarragona. El 1981, després de diverses reformes, va començar l'obertura de l'establiment que, des de 1984 regenta Ricard Arbossé Puig (Girona, 1958). El 1987 es va casar amb Mari Ripoll Solé (Girona, 1962), amb qui comparteix la direcció d'un negoci que, en paraules de la seva filla Judit «amb el pas del temps l'establiment que havia començat només venent tèxtil per a la llar i complements per a l'home, ha anat ampliant en articles fins a arribar a vendre a més: confecció, llenceria i complements per a home i dona». Mari i Ricard també són pares de Laia.

Robert i Ricard Arbossé, el 1981, a la botiga de la pujada del Castell. ARXIU FAMILIAR

Avui Puig Giralt es manté al peu del canó com un dels vaixells insígnia del comerç tradicional figuerenc. L'establiment, situat just davant de la Torre Galatea, manté l'esperit de servei d'una nissaga familiar de comerciants de mercat que han sabut prendre bé les mides dels canvis en el sector sense oblidar el «servei al client». Inclús en temps de crisi, la família Arbossé Ripoll ha apostat per fer reformes i millorar el local, com va passar als anys noranta o, més recentment, el 2010. «Puig Giralt és el fruit de dues famílies emprenedores», ha deixat escrit Judit Arbossé Ripoll. No n'hi ha cap dubte.

La família Arbossé Ripoll en un dels seus treballats aparadors de la pujada del Castell. BORJA BALSERA