El sector de l'automòbil gironí es recupera de la crisi

El sector de l'automòbil de les comarques de Girona s'ha recuperat "molt millor del que s'esperava" del cop de la pandèmia. Actualment no queda gairebé cap treballador en ERTO i l'activitat tant als concessionaris com als tallers ha tornat "a un bon ritme". Les bones notícies, però, no amaguen les dificultats derivades de l'aturada de dos mesos i la lenta tornada posterior.

De fet, el sector preveu una caiguda d'almenys un 30% de venda de vehicle nou i un 15% del d'ocasió, que això sí, ha estat qui ha "tirat del carro". I és que al setembre es va arribar a millorar les vendes de cotxe seminou o quilòmetre zero, respecte al mateix mes de l'any passat. Ara, els concessionaris gironins esperen que les noves mesures no allunyin els compradors.

Bones sensacions per part dels concessionaris i tallers de les comarques de Girona. La temuda tornada a la feina després del confinament feia pensar en una caiguda "molt més forta" de les vendes del què ha estat finalment. I és que a falta d'un trimestre "incert", el sector s'ha recuperat prou bé, especialment en el vehicle d'ocasió. De fet, el setembre les vendes van ser un 12% superior respecte el mateix mes del 2019, un fet que evidencia "el bon moment" d'aquest tipus de producte.

El cotxe nou, en canvi, no s'ha refet al mateix ritme, però tot i això, la tornada a la feina als concessionaris ha estat "positiva", segons explica el president de l'Associació de Comerç i Reparació de Vehicles de les comarques gironines (Corve), Jordi Solà.

Tot i que les sensacions són bones el fet d'haver tancat durant dos mesos per la pandèmia ha suposat un cop "massa dur" que farà caure les vendes un 30%, almenys, en vehicle nou. En el d'ocasió, per contra, la baixada és més moderada, d'un 15%.

Un fet que els concessionaris també atribueixen a la realitat econòmica de moltes famílies provocada per la pandèmia. El gerent de Garatge Sala, Dani Sala, explica que han treballat "molt millor" en vehicle seminou. Fins i tot, remarca, han venut a clients que mai abans havien tingut cotxe i que ara apostaven per un de segona mà, per la por a viatjar en transport públic.

La realitat és que actualment a la demarcació es venen gairebé tres automòbils d'ocasió per cada un de nou. Una tendència que tant Sala com Solà atribueixen, pandèmia a banda, a la qualitat dels vehicles que es posen al mercat. "Nosaltres oferim un producte revisat i amb una marca i garantia al darrera, que el client sap apreciar".

Una prova del bon estat del sector del cotxe seminou o de quilòmetre zero és la "gran afluència" que va tenir la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres fa dues setmanes. En total, pel recinte hi van passar més de 8.000 persones i es van tancar



"Tothom treballa"

La satisfacció per la recuperació es nota especialment en la recuperació dels llocs de feina per part dels treballadors. El president de Corve explica que actualment ja gairebé no queda ningú en ERTO i dona per fet que si el mercat segueix com fins ara els llocs de treball es mantindran.

Tot i això, des del sector no les tenen totes i donen per fet que les noves mesures que s'han aplicat per tal de reduir els contagis afectaran la compra d'automòbils, fet que fa témer que la caiguda a final d'any sigui més pronunciada.



No hi ha més tallers il·legals

Una de les preocupacions per part de la patronal Corve és la proliferació de tallers il—legals, que podria incrementar-se en època de crisi. Solà assenyala que "no és el cas" i que actualment no han detectat més establiments fraudulents d'aquest tipus que fan competència deslleial als que treballen correctament.