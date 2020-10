PIMEC entén les mesures del Govern però alerta que unes 19.500 empreses tanquin

Atenent a la greu evolució de la pandèmia, PIMEC vol manifestar que entén les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat de Catalunya però alerta de la situació crítica dels sectors empresarials més afectats per les dures restriccions, especialment la restauració, el comerç, l'estètica, la cultura i l'esport.

La patronal alerta que aquestes mesures tenen un impacte directe sobre 65.000 empreses, 245.000 treballadors i 70.000 autònoms. En aquest sentit, reclama que es concretin, s'ampliïn i s'executin de manera immediata mesures compensatòries per a aquests sectors, ja que més de 19.500 empreses, que suposen més 73.500 de llocs de treball, estan en risc de tancament. Així mateix, espera que els 300 milions d'euros anunciats avui es tradueixin en ajuts directes i no en línies de crèdits d'ICF-Avalis, tenint en compte que aquests sectors tenen serioses dificultats per poder assumir més endeutament.

Així mateix, PIMEC demana que es valori l'adopció de mesures que permetin la continuïtat econòmica amb les màximes garanties per a la salut de les persones. La patronal ha proposat en les darreres hores un pla de mobilitat temporal i excepcional per incentivar l'ús del vehicle privat i l'obertura parcial d'alguns sectors tancats temporalment. A més, portarà els tests ràpids d'antígens als polígons industrials de Catalunya.

Finalment, PIMEC recorda que els agents socials resten a l'espera que el Departament de Salut concreti i comparteixi la informació sobre en quins sectors s'estan produint majoritàriament els contagis per tal de millorar la comprensió i acceptació de les mesures.