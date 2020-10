Els floricultors confien en Tots Sants i Nadal per equilibrar els comptes després de "l'estomacada" de primavera

Els productors de flor i planta viuen amb por, incertesa i un optimisme pràcticament obligat el darrer tram de l'any. El sector, tocat per les pèrdues acumulades durant la passada primavera amb l'esclat de la crisi de la covid-19, confia en equilibrar els comptes anuals amb les campanyes de Tots Sants i de Nadal, que representen el 35% de la facturació anual. "Ja vam patir l'estomacada de la primavera. Ara esperem arribar a la primavera següent", explica el vicepresident del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, Jordi Rodón. Pel que fa a Tots Sants, la primera diada important del calendari, les vendes s'estan concentrant a "ultimíssima hora" per la incertesa sobre les restriccions que pot implicar la segona onada de coronavirus.

"Després de la primera onada hem pogut sobreviure però encara no hem cobert les pèrdues del primer confinament. Ara hi ha molta por perquè no sabem què passarà", explica el vicepresident del Mercat, que tem sobretot pel que pugui passar en els pròxims dos mesos fins arribar a Nadal.

Un dels productors importants de crisantems, Ramon Julià, explica que el fet de treballar amb producte viu, implica també no tenir massa capacitat de reacció perquè campanyes com la de Tots Sants es va preveure inclús abans del primer confinament: "Treballem amb una previsió d'entre sis i deu mesos i és molt difícil adaptar-nos a això".

Els floricultors comparteixen aquesta incertesa amb els floristes, que són molt "prudents" a l'hora de fer les seves comandes. Ho explica així Jaume Vilaseca, propietari d'una de les floristeries més il·lustres de Mataró: "Hi ha molt respecte a l'hora de comprar. Ens preocupa molt carregar flor i que diguin que demà no podem obrir, com ja ens va passar al març".

Tot i això, les vendes per Tots Sants semblen garantides, tot i que el ritme és més lent que altres anys. Ara, un cop iniciada la setmana en què proliferaran les visites als cementiris confien que la venda de crisantems d'última hora s'acceleri per poder tancar amb bones xifres aquesta primera campanya.

Amb tot, Rodón explica que les vendes són cada vegada "més puntuals" i més a darrera hora. "Estem en un mar de dubtes", assegura. En aquest sentit, Julià assegura que les restriccions en alguns sectors econòmics i el dubte que això genera en el conjunt de la societat "passa factura" altres sectors, com el de la flor i la planta.

Malgrat tot, el sector "intenta ser optimista" i les empreses preveuen poder tancar l'any mantenint almenys les seves estructures i intentant minimitzar les pèrdues de la passada primavera. Les xifres de Tots Sants i Nadal, expliquen , han d'ajudar a "l'equilibri anual" dels comptes dels floricultors.