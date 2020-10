La Cecot demana diàleg al Govern i en critica "el desequilibri per atendre les urgències sanitàries amb les econòmiques"

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, critica "el desequilibri" del Govern a l'hora d'atendre "les urgències sanitàries amb les de l'activitat econòmica". Abad lamenta que, mentre la Generalitat manté "una interlocució constant" per temes de salut, el diàleg "imprescindible" que hi ha d'haver amb les organitzacions empresarials "no funciona prou bé". Per això, insta el Govern a buscar "millors oportunitats perquè hi hagi activitat econòmica" i es mostra clarament en contra d'un possible confinament de cap de setmana. "No hi ha mobilitat bona o dolenta, sinó insensata o prudent ", afirma. La patronal ha passat balanç del programa Reempresa a comarques gironines, que ha 'salvat' 38 negocis i 50 llocs de treball durant la pandèmia.

"Ens falta més proximitat amb el Govern, perquè hem de poder respirar però també menjar". El president de la Cecot ha lamentat que, tot i que els empresaris s'han "esforçat" a l'hora de complir els protocols de seguretat contra la covid-19, això no s'ha traduït amb "oportunitats que permetin que hi hagi activitat".

Antoni Abad diu que, de fet, les patronals i organitzacions empresarials estan "molt preocupades", perquè constaten com hi ha "un desequilibri" a l'hora d'atendre les urgències sanitàries i les econòmiques. "Mentre per una banda veiem, i comprenem, com el Govern manté una interlocució constant amb experts en salut, per l'altra aquest diàleg que ha de ser imprescindible no es dona amb les organitzacions empresarials", ha criticat el president de Cecot.

Per això, Abad ha instat la Generalitat a buscar "millors equilibris" per permetre que es pugui mantenir una certa activitat econòmica. Fins i tot, ha dit, posant-hi "una mica de creativitat". I com a exemple, ha demanat que es permeti la reobertura parcial de la restauració, un cop ja s'aplica el toc de queda. "Oi que es podrien atendre els esmorzars, els dinars i els berenars amb totes les mesures de seguretat? Doncs parlo precisament, d'això", ha dit.

Per al president de la patronal, a més, un possible confinament de cap de setmana "no és el camí". "Hem de demanar i exigir la responsabilitat de cadascú com a ciutadà, però hem de poder respectar que hi hagi mobilitat, també al cap de setmana", ha afegit Abad.

"No hi ha mobilitat bona o dolenta, sinó insensata o prudent; per tant, apliquem-nos l'autoexigència i treballem perquè la mobilitat sigui segura", ha insistit el president de Cecot. "I aquí no hi ha distincions entre un dilluns o un dissabte; hem de buscar seguretat, però també garantir l'activitat econòmica", afirma Abad.



38 empreses i 50 llocs de treball

La patronal Cecot ha renovat aquest dimarts el conveni amb la Diputació de Girona per seguir estenent el programa Reempresa a comarques gironines. La iniciativa, que va néixer el 2013, permet posar en contacte aquells empresaris que no poden continuar l'activitat –sigui per un motiu o un altre- amb emprenedors interessats a adquirir els seus negocis.

"La prioritat és que hi hagi relleu i així, se salvin empreses", ha explicat Abad. I precisament, el president de la Cecot ha reivindicat que el programa suposa obrir oportunitats en un context tan difícil com l'actual. "El moment no ens ha aturat", ha dit Abad, en referència a la pandèmia.

Aquest 2020, a les comarques gironines, el programa ha permès 'salvar' 38 negocis i mantenir 50 llocs de treball associats, a més de generar una inversió induïda de 2,5 milions d'euros (MEUR). I d'ençà que Reempresa es va implantar a la demarcació, s'ha evitat el tancament de 277 empreses, s'han salvaguardat 682 llocs de treball i s'ha generat una inversió induïda de 10 MEUR.

El director del centre Reempresa de Catalunya, Albert Colomer, ha explicat que el programa permet "fixar llocs de treball al territori"; perquè de fet, la majoria de les transaccions són de petites i mitjanes empreses (com ara botigues de poble). A més, Colomer ha dit que la taxa de supervivència dels negocis és elevada, perquè fins al 87% perviuen després de tres o cinc anys.



Hostaleria, comerç i serveis

Pel que fa a sectors, a comarques gironines, al llarg d'aquests anys la majoria dels negocis que han passat per Reempresa són del sector de l'hostaleria (39%), seguit del comerç i els serveis (amb un 28% cadascun). Colomer, però, també ha destacat que hi ha hagut un 4% d'indústries. I per distribució geogràfica, la majoria es troben a les comarques del Gironès (37,18%), seguides de la Selva (19,49%), el Ripollès (10,8%) i l'Alt Empordà (9,39%).

El director del centre Reempresa també ha dit que la pandèmia no ha incrementat les peticions d'empresaris que han volgut entrat al programa. De fet, a les comarques gironines, al llarg d'aquest 2020 hi ha hagut disset negocis que s'han afegit al 'marketplace' del Reempresa; una xifra, precisa Colomer, similar a la d'anys anteriors.

A les comarques gironines, actualment hi ha tretze punts des d'on els tècnics especialitzats de Reempresa orienten els emprenedors. D'aquests, nou els ha impulsat la Diputació de Girona. El seu vicepresident, Pau Presas, ha posat de relleu que "ara més que mai" és important continuar impulsant el programa "per col·laborar a crear riquesa i llocs de treball".

Arreu de Catalunya, d'ençà que es va crear, ja hi ha hagut 7.916 empresaris –ells en diuen cedents- que han fet servir Reempresa per trobar relleu al seu negoci. D'aquests, un de cada tres perquè es jubilava. El programa suma ja 14.777 reemprenedors que volen adquirir negocis i ha tancat ja prop de 3.000 operacions.