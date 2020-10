La Federació de Fires diu que el sector es troba en un punt "crític"

La Federació de Fires de Catalunya (Fefic) reclama poder tornar a celebrar esdeveniments "amb restriccions i condicions especials" i no deixar perdre "la gran eina econòmica que signifiquen les fires catalanes". "Encara que sigui amb condicions dures volem poder tirar endavant les nostres fires", ha dit la presidenta de l'entitat, Coralí Cunyat, en declaracions citades en un comunicat. Els salons s'han aturat durant 15 dies i encara "en una situació crítica" els últims mesos de l'any. " L'aturada de l'activitat aquest últim trimestre posa als organitzadors firals en una situació crítica, que ja donen per perduda pràcticament tota l'activitat firal del 2020", assenyala Cunyat.

La federació reclama a la Generalitat un pla d'ajuts per ajudar els organitzadors firals. "Som motor econòmic i de les fires en depenen molts treballadors, moltes empreses i molts sectors", afirma. La Fefic defensa que les fires són segures i creu que "caldrà innovar i adaptar-se a la nova situació per tirar endavant amb garanties i eficàcia". Per això, ha elaborat una Guia per a la implementació del Pla de contingència Covid-19 a les activitats firals catalanes.

L'entitat espera que sigui una eina que serveixi de base per programar els esdeveniments firals de manera segura, tant per visitants com per a expositors. Aquesta Guia recull mesures de control i prevenció; neteja i higienització; ventilació i climatització de l'espai; protocol d'actuació en cas d'incidències, així com indicacions sobre la distribució i control d'aforament i mesures i recomanacions específiques tant per organitzadors com per expositors i visitants.

"Es tracta de no aturar les fires perquè són un element indispensable de l'economia catalana com s'ha anat demostrant contínuament i que en aquesta situació de pandèmia encara s'ha fet més palès", afirma la presidenta de la Fefic.

