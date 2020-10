Un 68% de les empreses familiars auguren un creixement "fràgil"

Un 68% de les empreses familiars preveu que a mig i llarg termini el seu creixement sigui "fràgil" i que no es creï ocupació com a conseqüència de l'actual context causat per la Covid-19, segons l'enquesta presentada aquest dilluns en el 23è Congrés Nacional de l'Empresa Familiar organitzat per l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF). La mostra també conclou que el 63% de les empreses espera mantenir l'ocupació actual, mentre que un 27% creu que haurà de reduir plantilla i només un 10% pensa incrementar-la; i que el 60% de les empreses enquestades ja tenen acordat un programa de successió. Els criteris que més pesen en el relleu generacional són que el nou líder sigui un dels propietaris o familiar (34%) i les habilitats personals (21%).

Davant el 68% d'enquestats que consideren que l'escenari de recuperació oferirà un creixement fràgil i sense ocupació de creació, hi ha un 31% que opina que l'augment de l'activitat serà "moderat" i que hi haurà una creació "neta" de llocs de treball. D'altra banda, d'entre les empreses que facin beneficis –un 21% ja avisa que no en tindrà-, un 58% té previst reinvertir-los en l'empresa, un 12% a reduir el seu deute i només un 2% repartirà dividends.

L'estudi també pregunta sobre els àmbits on caldria prioritzar el destí dels fons europeus i els empresaris situen les infraestructures i la digitalització en els dos primers llocs, seguits de la transició energètica i el creixement sostenible; l'educació i la formació i la modernització de l'administració.



El 71% ha optat pel teletreball durant la pandèmia

Pel que fa les mesures per afrontar la pandèmia, el 71% de les empreses familiars enquestades (en format multiresposta) han optat pel teletreball, el 56% per un ERTO, el 55% han adaptar la seva estructura productiva i el 37% ha reduït les inversions i les contractacions. A banda, un 30% s'ha endeutat i en darrer lloc un 18% ha reduït jornades i salaris als seus treballadors.

Quant als efectes en la facturació, un 85% reconeix haver patit un descens. Concretament, el 38% de les empreses familiars assegura que s'ha reduït entre un 0% i un 15%, el 21% entre un 16% i un 30%, el 15% entre un 31% i un 45% i en un 10% s'ha enfonsat més d'un 45%. Només un 15% ha vist com els seus ingressos augmentaven.



El Rei demana no caure en el "pessimisme" i defineix la lluita contra el virus com un "repte històric"

En l'acte d'inauguració del Congrés, el rei Felip VI ha definit el 2020 com un any "especialment difícil" però ha demanat als responsables de les empreses familiars no caure en el "pessimisme". En el seu discurs, ha qualificat la lluita contra la Covid-19 com un "repte històric per a Espanya" però també de la resta de països de la Unió Europea i de la resta del món i ha afirmat que la pandèmia també servirà per afrontar "reptes que ja existien" i que "no han fet més que créixer i fer-se més urgents", en referència a la sostenibilitat mediambiental, el canvi climàtic, la igualtat social i de gènere, la revolució digital i la governança i cooperació econòmica i política.

"En aquests moments és quan institucions, empreses i famílies han de demostrar la seva capacitat i voluntat pe reunir forces i trobar solucions per atendre a curt, mig i llarg termini", ha afegit el monarca, que ha subratllat que s'havia pogut accedir a "tant coneixement ni el món havia vist tanta capacitat econòmica o productiva". D'altra banda, Felip de Borbó ha assegurat que les empreses familiars són la "punta de llança" i un "pilar de la societat que pot contribuir a liderar la recuperació econòmica".

Pel que fa el president de l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, també ha ressaltat el paper de l'empresa familiar, unes companyies, ha dit, que tenen el seu horitzó en les "generacions i no en els trimestres o dies". A més, ha remarcat que són les més "resil·lients" davant les crisis i ha reivindicat els valors que transmeten, en aspectes com la relació amb proveïdors i clients, la formació als treballadors o l'arrelament al territori. "No tot es redueix als beneficis, l'empresa ha de crear simultàniament prosperitat econòmica i valor social", ha subratllat.

El 23è Congrés Nacional de l'Empresa Familiar se celebra des d'aquest dilluns en format híbrid i durant dos dies comptarà amb la participació, entre d'altres, del president de la CEOE, Antonio Garamendi; el president del PP i cap de l'oposició al Congrés, Pablo Casado; el president executiu d'Acciona, José Manuel Entrecanales; la vicepresidenta i consellera delegada d'Iberostar, Sabina Fluxà i la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, que serà l'encarregada de cloure les jornades aquest dimarts.