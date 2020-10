Els distribuïdors de begudes i alimentació xifren en un 85% les pèrdues pel tancament de bars i restaurants

L'associació de distribuïdors de begudes i alimentació a Catalunya (ADISCAT) xifra en un 85% les pèrdues pel tancament de bars i restaurants. El seu director general, José Manuel Fernández, detalla que en el que portem de 2020 la caiguda de les vendes respecte l'exercici anterior supera el 40% i que si el tancament s'allarga més enllà dels 15 dies inicialment previstos la xifra pot superar el 50% i obligar a tancar moltes empreses. Pere Saborit, director comercial de Disbesa, afegeix que el panorama "és desolador" amb l'activitat pràcticament aturada i més d'un 80% dels treballadors en ERTO. "Si les coses segueixen així no sé quan temps més podrem aguantar", alerta.

Una imatge que defineix la situació del sector a dia d'avui és el pàrquing del centre de Disbesa a Sant Joan Despí, una de les principals empreses de distribució de Catalunya, ple de camions i de cotxes comercials als volts del migdia quan en condicions normals estaria completament buit. Pere Saborit, el seu director comercial, recorda que amb els bars i restaurants tancats només els queda la restauració social i col·lectiva (hospitals, escoles...), que representa a l'entorn del 5% de l'activitat.

El sector "veu negre el futur" perquè les xifres de contagis van a l'alça i l'entrada de l'hivern no fa pensar en una reducció dràstica. És per això, i deixant clar que mantenir el tancament de bars i restaurants "els condemnaria", creuen que una bona solució passa per decretar el toc de queda i que, com a mínim, es permeti al sector de la restauració tenir activitat diürna. "No ens permetria tornar ni molt menys als beneficis, però sí mantenir en funcionament l'estructura", puntualitza Saborit.

El sector de la distribució se sent "l'últim baula de la cadena" i reclama ajuts com els que s'estan habilitant per al sector de la restauració. "Es parla molt de les dificultats que estan passant bars i restaurants, però ningú se'n recorda de les empreses que els subministrem".

Els distribuïdors també critiquen que s'hagi culpat de tots els mals al sector de la restauració quan, amb xifres a la mà, només un 3,5% dels contagis tenen origen en bars i restaurants. "No hi ha cap estudi objectiu que demostri que l'hostaleria i la restauració siguin origen de focus importants de contagis, però el que sí que és segur és que la covid-19 serà la culpable de la mort de molts establiments, empreses de distribució i dels seus llocs de treball", emfatitza José Manuel Fernández.

Un altre dels aspectes que preocupen és que en la pròrroga dels ERTO ja no se'ls bonifiqui una part de la quota de la Seguretat Social. Un extrem, denuncien, que els obliga a assumir al voltant d'un 30% dels cost de cada treballador quan no estan produint per l'empresa. En el cas de Disbesa, per exemple, tenen més 400 dels seus 600 treballadors en ERTO el que fa "insostenible la situació".

Per últim, tot i reconèixer que la situació és molt complicada, demanen coherència i cap fred a les diferents administracions a l'hora de prendre decisions per frenar els contagis perquè "molts remeis són pitjors que la malaltia".

