Premiat un alumne de l'Olivar Gran de Figueres per un projecte innovador sobre cuina

L'Institut Olivar Gran de Figueres ha viscut un moment molt especial, ja que un dels seus alumnes, Joan Cardús, ha rebut el Premi com a guanyador del VIII Concurs d'Emprenedoria d'FP de les comarques gironines amb un projecte de divulgació gastronòmica innovador i basat en la realitat virtual.

L'acte va tenir lloc a l'edifici de l'Escola d'Hostaleria i va ser presidit pel director dels Serveis Territorials d'Educació de Girona, Martí Fonalleras. També hi van ser presents Sara Oliveras, coordinadora Territorial d'FP; l'inspector d'Educació, Jordi Suy, i el representant de la Pimec a Girona, Ayoub Nakmoussi.

L'alumne Joan Cardús va estar acompanyat pel director de l'Institut, Xavier Prats Ros; el cap d'estudis d'FP, Ramon Ferrer, i una de les tutores del projecte guanyador, la professora Neus Guillamet.

«Ha estat un moment molt important per a nosaltres, sobretot per a l'alumne, però també per a tota la nostra comunitat educativa, perquè el premi representa una motivació més per a seguir treballant en el bon camí formatiu», explica el director Xavier Prats, nomenat recentment en substitució de Rafa González, que ha assumit la direcció del nou Institut de Peralada.



Un cuiner vocacional

L'alumne Joan Cardús ha estat el guanyador d'aquesta edició amb un projecte de síntesi que reuneix diverses característiques innovadores. «Presento una nova experiència que combina la cuina d'autor i les noves tecnologies amb l'ús de la realitat virtual. Bàsicament, preveu que quan estiguis assegut a taula d'un bon restaurant, el cambrer et faciliti unes ulleres de realitat virtual que et permetran fer un viatge sensorial a través del paisatge i dels productes que després tindràs al plat. El meu projecte el vaig fer servir a Llançà com a prova pilot».

Joan Cardús Izquierdo té 21 anys. Va néixer a la Seu d'Urgell però resideix a Saus, a l'Alt Empordà. Sense tenir «cap vinculació familiar amb la cuina professional», assegura que té vocació gastronòmica «des de ben petit. Quan tenia vuit anys ja volia ser cuiner. Em van influir els programes d'Arguiñano i la pel·lícula Ratatouille, jo volia ser com ells».

Considera que «els estudis formatius són fonamentals. Estic molt a gust a l'Institut Olivar Gran de Figueres, és un premi compartit». Durant aquest temps també ha compaginat l'aprenentatge amb feines formatives, entre les quals destaca «haver pogut aprendre al costat del xef Xavier Arrey del Carlemany de Girona. Fins i tot em va ajudar a provar el meu projecte en el restaurant El Pati Verd de l'Hotel». També ha comptat amb la col·laboració de Javier Méndez i Noelia Pérez, experts multimèdia.