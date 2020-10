Més de 700.000 euros per desdoblar l'alimentació elèctrica de Cadaqués

Endesa ha començat els treballs per dotar d'una doble alimentació elèctrica el municipi de Cadaqués. Fins ara, la població tenia una sola línia de subministrament i en cas d'incidència o anomalia no es podia recuperar el servei fins que la infraestructura principal estigués disponible. Ara, en col·laboració amb l'ajuntament del municipi, la companyia invertirà més de 708.000 euros per solucionar-ho i millorar la qualitat del servei a 4.200 clients.

L'actuació comportarà l'estesa d'una nova línia elèctrica de mitja tensió subterrània de 25 kV, de 2,3 km de longitud, des de la urbanització Perafita. La infraestructura complementarà l'actual línia que alimenta el municipi i que discorre per via aèria pel mateix paratge.

La previsió és que la doble alimentació estigui disponible a finals d'any.

D'altra banda, també es reformaran amb elements d'última tecnologia els sis centres de transformació que hi ha a la població. D'aquesta manera, se substituiran els elements de maniobra convencionals per unes noves cabines que incorporen un gas de característiques especialment aïllants per millorar la seguretat de la infraestructura.

Els nous dispositius, completament estancs, tenen una major capacitat d'extinció en cas d'incident i redueixen la necessitat de manteniment, ja que el gas incorporat s'autoregenera, a diferència de l'oli que pateix una descomposició gradual.

A més, part dels centres de transformació es dotaran d'uns sistemes de control remot per poder fer maniobres a distància. D'aquesta manera, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona es pot accionar els dispositius de les instal.lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny, en cas d'incidències.

Finalment, es crearan dues anelles elèctriques (una de 710 metres i l'altra de 160) per enllaçar els sis centres de transformació que fins ara estaven parcialment aïllats. Això suposarà la creació del que tècnicament s'anomena anella elèctrica. Un sistema que permet, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, que es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa.

Això repercutirà no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.

La reforma s'emmarca en el pla d'inversions de la companyia a les comarques gironines i apropa les instal·lacions a un model de gestió més eficient de la xarxa.