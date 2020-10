Gros Mercat es reinventa coincidint amb el 50è aniversari del primer cash&carry d'Espanya

GM Food Iberica ha inaugurat aquest dimarts la reforma del Gros Mercat de Figueres coincidint amb el 50è aniversari de l'obertura d'aquest establiment, que va ser el primer cash&carry que es va obrir a l'Estat espanyol, l'any 1970. L'acte, amb aforament reduït, ha servit també per celebrar els 95 anys de la companyia fundada per la família Miquel, nascuda a Figueres l'any 1925. El director general de GM FOOD, Lluís Labairu, ha aprofitat per tenir un especial record cap a l'hostaleria i reiterar el compromís de GM FOOD amb aquest sector especialment castigat per la COVID. La commemoració ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa; els alcaldes de Figueres i Vilamalla, Agnès Lladó i Carles Àlvarez respectivament; el delegat del Govern Pere Vila i el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, entre altres autoritats i representants empresarials.

Antoni Escudero ha aprofitat l'acte per demanar al Govern que reconsideri el tancament de bars i restaurants i diu que "no és la solució". També ha demanat a la Generalitat que s'emmiralli en les mesures que estan adoptant altres països i que no han suposat el tancament d'establiments.

GM FOOD va encetar fa uns mesos un projecte de renovació dels seus centres Gros Mercat per tal d'adaptar-los a les necessitats dels seus clients. Aquest projecte ja és una realitat al Gros Mercat Figueres, on la companyia ha realitzat una inversió de 2,4 milions d'euros. També s'està implementant als centres de Girona i Palamós, i en els pròxims mesos al d'Olot.

En paraules del director general de GM FOOD, Lluís Labairu, l'objectiu és crear cash&carry dels pròxims 10 anys: "No només adaptem els centres creant un nou model d'espai amb una nova implantació de les seccions, sinó que s'estableix una nova relació amb el client, amb un contacte més directe, proper i personalitzat amb els nostres especialistes." En aquesta línia cada client també podrà escollir en cada moment com vol relacionar-se amb el seu Gros Mercat, si presencialment, a través del web, del centre d'atenció a client o d'un comercial.

El Gros Mercat Figueres, que compta amb una superfície total de 8.032,82m2, dels quals 5.723m2 són de sala de venda, ha experimentat una renovació integral, que comporta un nou concepte del mercat de frescos. Amb una superfície de 1.294,46 m2, inclou fruiteria, carnisseria, peixateria i refrigerats, amb una major presència de productes locals, de més de 100 proveïdors de la província de Girona.

També s'amplien els formats i l'assortiment de productes, s'impulsen els productes ecològics i es crea un nou concepte de celler, potenciant la secció de vins amb DO de la zona. Tot plegat acompanyat d'una nova implantació de productes que busca que la compra sigui més fàcil, còmoda i confortable. En total, el centre compta ara amb 10.840 referències, 1.273 de les quals són de marques pròpies de GM FOOD.

En definitiva, la reforma implica més qualitat, més referències de producte i en global, més comoditat en el procés de compra per part dels milers de professionals de l'hostaleria, restauració i comerç independent que utilitzen els seus serveis. El centre té una plantilla de 32 persones i disposa de 80 places d'aparcament.

D'altra banda, s'han realitzat adaptacions de sostenibilitat necessàries, substituint les instal·lacions frigorífiques per altres amb tecnologies que utilitzen refrigerants que no tenen afectació sobre el medi ambient i renovant els equips existents per altres més eficients que generen menor consum. Els 70 cash&carry de GM FOOD fan servir energia elèctrica renovable amb certificat d'origen i disposen de plans de gestió de residus. Igualment, el sistema d'il·luminació ha estat adaptat a LED.

La companyia dóna feina a més de 600 persones a les comarques gironines, on té 6 Gros Mercat (Figueres, Girona, Olot, Palamós, Blanes i Lloret), i una plataforma logística a Vilamalla que subministra a tots els establiments propis i franquiciats de la seva àrea d'influència. GM FOOD també disposa de 2 benzineres GMOil, als Gros Mercat de Blanes i de Girona. L'empresa treballa amb 110 proveïdors locals en aquesta província.



95 anys al capdavant de la distribució alimentària

L'acte d'avui també ha servit per celebrar els 95è aniversari de GM FOOD, companyia referent del sector majorista de la distribució alimentària a Espanya amb un volum de negoci de 1.161 milions d'euros i 2.500 empleats. La companyia compta també amb una xarxa formada per 6 plataformes logístiques repartides per tot l'estat.

Actualment, el 60% de la facturació de GM FOOD correspon al sector de l'hostaleria i restauració, seguida del 38,5% que correspon a retail, supermercats independents i distribuïdors locals. Les xifres reflecteixen el posicionament de la companyia a la part del negoci dedicat a horeca.

Des de la seva fundació, GM FOOD ha anat creixent constantment, arribant als 70 centres cash&carry, 19 benzineres GMOil i una xarxa de més de 700 supermercats franquiciats de les marques SUMA, Proxim i Spar.

Tanmateix, GM FOOD no s'ha limitat a créixer en establiments. Des de la creació l'any 1986 de Gourmet, la seva marca d'alimentació, la companyia no ha deixat d'apostar per augmentar la seva oferta de referències pròpies amb marques com GM WINES (vins), Mical (drogueria i neteja), Micaderm (productes d'higiene i cura personal) i Mic&Friends (menjar per a gossos i gats), a les que s'han afegit recentment Greenwell (infusions), Zicarelli (cafès) i Idonia (aigües). Amb tot això ha configurat un catàleg de més de 1.600 productes propis.