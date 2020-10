La Covid-19 colpeja encara més l'economia de l'Alt Empordà

Des de la mitjanit del passat dijous a divendres, Catalunya està sota un nou episodi de mesures restrictives per a evitar l'expansió del coronavirus en el territori. El Tribunal Superior de Justícia va avalar la proposta del Procicat encaminada a resoldre el problema sanitari però que té una incidència directa en l'economia en sectors cabdals de l'Alt Empordà com el de la restauració, on s'ha decretat un tancament total de quinze dies per a bars i restaurants, excepte si ofereixen menjar per emportar o a domicili.

Els responsables polítics i representants econòmics de la comarca tenen clar que si aquestes mesures no aturen els contagis «perilla del tot la campanya de Nadal en tots els aspectes», segons el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó. Des del seu punt de vista, «s'ha tornat a generar un clima d'incertesa molt preocupant, tant pel que fa a la salut de la gent com pel que suposa d'impacte econòmic. Ara sembla que la situació és més perillosa que l'anterior i potser hauria calgut tirar endavant un tancament total, o com a mínim de les ciutats, com han fet els asiàtics». Carbó també creu que «s'ha evidenciat una gran descoordinació. Si la situació és tan greu com diuen, potser caldria confinar preventivament tot Europa i no pas fer pedaços». L'empresari opina que «tancar bars i restaurants també afecta en molt al comerç».



«Patim per la reactivació»

Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera i presidenta del Consell Comarcal, també veu perillar la campanya nadalenca «si la situació no es redreça, sense deixar de prioritzar que allò més important és la salut de les persones».

Martínez reconeix que «patim per la reactivació econòmica, perquè després d'una temporada d'estiu dolenta, ens preocupa molt la situació del sector de la restauració a la comarca. I a la Jonquera en concret, potser més, perquè tenim moltes empreses dedicades a la restauració, i no totes estan preparades per poder oferir menjar per emportar».

«És una situació que ens alarma –afegeix– perquè malgrat que la Generalitat ha anunciat un paquet d'ajudes, les veiem insuficients per cobrir les pèrdues d'aquests 15 dies. Si això s'allarga, molts establiments hauran de tancar definitivament perquè no poden assumir les pèrdues de tots aquests mesos i els següents».

Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, deixa clar que «la salut ha d'anar davant de tot, però si cadascú de nosaltres no exercim bé la nostra responsabilitat individual, no ens en sortirem». Lladó reconeix que «la situació és angoixant i genera molta incertesa. Les mesures del Govern també tenen un objectiu econòmic per a poder garantir una mica de normalitat quan passi aquesta onada i aconseguir una campanya de Nadal el més normal possible». «Des de l'Ajuntament –explica– fem tot el possible per ajudar les empreses, per això ara no cobrarem taxes que serien inoportunes».



Preocupació generalitzada

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, no amaga la seva preocupació pel confinament de diverses classes de l'Institut. «Esperem que amb les mesures que ha pres la Generalitat es reverteixi la tendència i tornem a la situació anterior. Des de l'Ajuntament prenem altres mesures per ajudar a solucionar el contagi a Castelló, que som conscients que també és important i greu». Güell veu la situació econòmica «en un moment molt delicat» i proposa recuperar hàbits del confinament de primavera: «Volem fer una crida a la gent del municipi que consumeixi producte local i menjar per emportar».

L'alcalde de l'Escala es mostra solidari «amb la preocupació que tots tenim». Víctor Puga mira la problemàtica des de l'òptica municipal i deixa clar que «pel que fa a les mesures que pot adoptar l'Ajuntament, per qüestions competencials i econòmiques, no poden ser en cap cas suficients per compensar el greuge que està produint la pandèmia».

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, lamenta que «el tancament hagi afectat quinze dies que eren molt bons per a l'economia de Roses, ja que coincideixen amb festes a França. A l'estiu vam demostrar que, amb seny, es podia compaginar prevenció i vacances. Aquesta decisió de tancar bars i restaurants ha fet molt de mal perquè, crec, no ha estat ben meditada, calien altres tipus de mesures».

Roser Bronsoms, presidenta de La Cuina del Vent de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, denuncia obertament que «estan jugant amb tots nosaltres. No només perilla la campanya de Nadal, sinó que està en joc el futur de moltes empreses». La cuinera adverteix que el tancament de bars i restaurants «afecta les empreses, al personal i al gran nombre de proveïdors que en depenen. No entenc per què a Madrid, que estan pitjor que aquí, la restauració és oberta i, encara entenc menys, que Renfe ofereixi el cent per cent de les seves places sense restriccions. Les comparatives fan molt de mal».