Circontrol llança un nou carregador de 100KW al mercat que pot electrificar els vehicles en només 20 minuts

L'empresa catalana Circontrol començarà a comercialitzar aquest mes el nou Raption 100, que amb 100KW permetrà carregar el doble d'energia amb la meitat de temps que l'anterior model, el Raption 50. El director general de Circontrol, Joan Hinojo, ha explicat a l'ACN que s'ha evolucionat aquest carregador perquè les bateries dels vehicles actuals són més grans i perquè des de l'empresa es té la "capacitat tecnològica" per adaptar-se. La companyia, amb seu a Viladecavalls, espera entregar les primeres comandes del Raption 100, que pot arribar a electrificar completament els vehicles en uns 20 minuts, al desembre i vendre unes 400 unitats al llarg del 2021. Per aquest any, Circontrol estima una facturació de 40 MEUR, un 25% més que el 2019.

El responsable d'Interoperabilitat de Circontrol, Roger Leg, afegeix que l'objectiu és que els vehicles puguin rebre una càrrega completa en un període d'entre 20 i 40 minuts aproximadament, sempre depenent del model de vehicle i de la bateria. "Són els marges de temps amb els que ens estem movent per poder fer els trajectes més còmodes i versàtils possible", explica Leg. Traduït en autonomia, per a un cotxe de gamma mitjana vol dir poder recórrer uns 300 quilòmetres, tot i que n'hi ha que ja assoleixen els 500. El Raption 100 té un preu al mercat d'uns 31.000 euros.

De fet, una de les tasques de Leg és assegurar que els diferents models de carregadors de la marca –des dels domèstics fins als situat en llocs públics- no donen cap problema als fabricants. Per una banda, les automobilístiques contacten amb Circontrol, com a una de els empreses amb més quota en el mercat de carregadors, per certificar que hi ha compatibilitat i per l'altra és la mateixa empresa qui contacta amb les marques o associacions d'usuaris del cotxe elèctric per comprovar que els nous models que volen treure al mercat no presenten cap problema.



Carregar un cotxe i omplir un dipòsit de benzina: dos processos que no es poden comparar

Hinojo, ferm defensor de la mobilitat elèctrica, assenyala que en general no es pot comparar el procés de carregar d'energia un cotxe elèctric amb el de fer ple de benzina en un dipòsit d'un vehicle de combustió, ja que es tracta de dos conceptes molt diferents. "El cotxe es carrega mentre dormo, treballo, estic al cine, comprant o a l'aeroport... Es carrega quan està aparcat, poc a poc", argumenta el director general de la companyia, que fa un paral·lelisme amb la cuina. "És molt més sana la cuina a foc lent que la cuina ràpida", afegeix Hinojo. No obstant això, reconeix que els carregadors ultraràpids també "han d'existir" i revela que ja es treballa amb un prototip de 350 KW.

Circontrol va començar la seva activitat el 1997 com a fabricant de software però al 2008 va fer un tomb cap a la mobilitat elèctrica. Aleshores, recorda Hinojo, el cotxe elèctric no es coneixia i com a màxim s'associava amb un buggie dels camps de golf. Aquell any, l'empresa ja va treure el primer carregador per a un vehicle noruec i des d'aleshores l'activitat ha crescut de manera exponencial. Concretament, exporta a 60 països i ha fabricat uns 80.000 carregadors, dels quals 3.500 són ràpids. Concretament, del model Raption 50 se'n van vendre 1.029 només el 2019.

El mercat principal és Europa encara que fora del continent l'empresa ha impulsat projectes com la primera autopista elèctrica d'Austràlia –de Perth a Augusta, on en els seus 310 quilòmetres de recorregut hi ha 12 aparells per electrificar els vehicles-; la instal·lació de carregadors a l'Aeroport de Hong Kong i altres actuacions a Sud-amèrica.

Pel que fa el nombre de treballadors, ja supera els 170 i la facturació arribarà als 40 milions d'euros aquest exercici, una xifra lleugerament superior a del 2019, tot i la crisi del coronavirus. "En el nostre sector som afortunats perquè aquest any creixerem, no el que estava previst, però creixerem", diu Hinojo. De moment, l'empresa no es planteja entrar en la fabricació de bateries i veuria amb "gran satisfacció" que a la planta que deixarà Nissan a Barcelona s'hi instal·lés un productor. "En el cas de Circontrol ja vam començar sent una empresa globalitzada i nosaltres anirem a buscar feina allà on n'hi hagi. I si n'hi ha al costat de casa nostra, molt millor", afegeix.

Sobre la presència de la mobilitat elèctrica a l'Estat, el director general de l'empresa considera que "no estem a l'avantguarda" però reconeix que l'administració "està fent un esforç darrerament" per revertir aquesta situació en formes d'ajuda per a la compra de vehicles o instal·lació de carregadors. Per Hinojo, no és només donar diners a fons perdut per comprar un cotxe o instal·lar un carregador, sinó facilitar que es pugui fer més ràpid amb uns tràmits més àgils i que la contractació de la potencia elèctrica se "simplifiqui".

Hinojo recorda que a l'Estat encara hi ha una quota del vehicle elèctric d'entre el 2% i el 4% mentre que Noruega ja arriba al 70%. Això farà que el país escandinau tingui menys dificultats en complir la normativa europea que estableix que el 2040 ja no es venguin vehicles de combustió, tot i que també veu "possible" que es pugui aconseguir aquí.

D'altra banda, Circontrol també està especialitzat en les solucions per a la mobilitat i més concretament en els aparcaments soterranis, amb dispositius que indiquen si hi ha places lliures i si hi ha carregadors disponibles. En aquest sentit, ha desenvolupat un dispositiu que comunica el cotxe amb la bateria i que, si calgués, podria avisar el conductor que el seu vehicle ja està carregat i així deixar la plaça lliure per a un altre usuari. Aquesta darrera funció, però, encara no està operativa.