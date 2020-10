Palau-saverdera, Brunyola i Ventalló tenen l'aigua més cara de la demarcació

La factura de l'aigua a les llars de la província de Girona és, de mitjana, la més barata de tot Catalunya. Tot i això, el preu final que paga el consumidor és diferent a cada municipi, Palau-saverdera, Ventalló i Brunyola són els municipis gironins on els veïns paguen un preu més elevat per aquest subministrament. En canvi, les localitats de Meranges, Sant Andreu Salou i Sant Miquel de Campamajor són les que tenen les tarifes més baixes de tota la demarcació. Així consta en l'estudi El preu de l'aigua a Catalunya 2019, elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Segons aquest informe, l'import mitjà ponderat de la factura d'aigua d'ús domèstic a les comarques gironines és de 10,97 euros al mes (sense IVA), si es té un consum de 6 metres cúbics al mes. En el seu estudi, l'ACA ha analitzat diferents escenaris de consum (6, 9, 10, 12, 15 i 20 metres cúbics al mes) perquè el preu pot variar en funció del consum, però en tots els escenaris, el preu de la factura gironina es troba per sota de la resta de províncies catalanes. En el cas de les comarques de Barcelona, la factura sense IVA de 6 metres cúbics al mes se situa, de mitjana, en 15,29 euros mensuals; a la província de Tarragona, en 12,58 euros al mes, i a la de Lleida, en 11,97. La mitjana catalana se situa en 14,38 euros al mes.

Però malgrat que el preu mitjà de la factura sigui més baix a les comarques gironines, hi ha diferències importants entre els municipis. D'aquesta manera, i segons les mateixes dades de l'ACA, Brunyola és el municipi gironí on la factura de l'aigua és més cara, amb 3,222 euros per metre cúbic. De fet, es tracta del quart municipi de tot Catalunya amb una tarifa més elevada, només per darrere de Canyelles (Garraf), Corera de Llobregat (Baix Llobregat) i Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès). El segon municipi gironí amb la tarifa d'aigua més alta és Palau-saverdera (2,956 euros per metre cúbic), i en tercer lloc se situa Ventalló (2,456 e/m3). A continuació hi ha Vilajuïga (2,385 e/m3), Cadaqués (2,293 e/m3), Viladamat (2,286 e/m3) i Sant Martí de Llémena (2,275 e/m3). Completen la llista dels deu municipis gironins amb l'aigua més cara Tossa de Mar (2,235 e/m3), Espinelves (2,201 e/m3) i Avinyonet de Puigventós (2.196 e/m3).

En canvi, els municipis gironins amb una quota d'aigua més baixa són Meranges, Sant Andreu Salou i Sant Miquel de Campamajor, ja que tots ells, segons les dades de l'ACA, tenen una tarifa de 0,433 euros per metre cúbic. També es troben entre els municipis més barats Masarac (0,535 e/m3), Campelles (0,650 e/m3) i Sant Feliu de Buixalleu (0,708).